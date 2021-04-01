Олег Шепель: делаем одно общее дело с государством, чтобы инвалид по зрению был полезен и востребован в обществе

Новости Беларуси. Государство заинтересовано в максимальной занятости людей с инвалидностью и ежегодно вкладывает средства в поддержку особых проектов. Это подчеркнул вице-премьер Игорь Петришенко, посещая предприятие «Светоприбор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллектив у предприятия особенный: из 1,5 тысячи работников более половины – инвалиды по зрению. Потому сегодня в центре внимания тема поддержки таких производств.
Игорь Петришенко: государство заинтересовано в максимальной занятости людей с инвалидностью
Олег Шепель, председатель центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Мы всегда были, есть и будем социальным партнером государства. Делаем одно общее дело, чтобы инвалид по зрению был полезен и востребован в обществе. Это есть в высшей степени реабилитация. И государством, особенно в последнее время, делается очень много на законодательном уровне в этом направлении, для того чтобы эти предприятия существовали, потому что это не производственные предприятия, это производственно-социальные предприятия. Люди по зрению могут себя реализовать не только на производстве, но и в творчестве, в художественной самодеятельности.