Владимир Колтович: мы должны не бороться с импортом на полке, а поддерживать отечественных производителей

Новости Беларуси. О защите внутреннего рынка, недопущении необоснованного роста цен и о прогнозах по инфляции – эти вопросы 1 апреля во внимании Президента. Александр Лукашенко принял с докладом Николая Снопкова и Владимира Колтовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь также шла об импорте товаров, не производимых в стране. Для увеличения доли собственных продуктов на рынке нужно бороться не с привозным на прилавках, а создавать систему поддержки своих же производителей. Таким мнением после встречи поделился с журналистами Владимир Колтович.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Потребителю представлен широкий ассортимент, и вы видите на полках магазина продовольствия, что сегодня нет практически неудовлетворенного покупательского спроса. Мы ни в коем случае не нацелены на то, чтобы взять и запретить. И у Президента именно обсуждалась эта тема, что мы должны принимать меры не по борьбе с импортом на полке, а по созданию систем поддержки отечественных производителей, стимулированию развития производств и созданию конкурентных товаров для торговли и собственных технологических процессов. Александр Лукашенко: самое главное – недопустимость необоснованного роста цен