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Владимир Колтович: мы должны не бороться с импортом на полке, а поддерживать отечественных производителей

01 апреля 2021 13:22
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Новости Беларуси. О защите внутреннего рынка, недопущении необоснованного роста цен и о прогнозах по инфляции – эти вопросы 1 апреля во внимании Президента. Александр Лукашенко принял с докладом Николая Снопкова и Владимира Колтовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Колтович: мы должны не бороться с импортом на полке, а поддерживать отечественных производителей-1

Речь также шла об импорте товаров, не производимых в стране. Для увеличения доли собственных продуктов на рынке нужно бороться не с привозным на прилавках, а создавать систему поддержки своих же производителей. Таким мнением после встречи поделился с журналистами Владимир Колтович.  

Владимир Колтович: мы должны не бороться с импортом на полке, а поддерживать отечественных производителей-4

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Потребителю представлен широкий ассортимент, и вы видите на полках магазина продовольствия, что сегодня нет практически неудовлетворенного покупательского спроса. Мы ни в коем случае не нацелены на то, чтобы взять и запретить. И у Президента именно обсуждалась эта тема, что мы должны принимать меры не по борьбе с импортом на полке, а по созданию систем поддержки отечественных производителей, стимулированию развития производств и созданию конкурентных товаров для торговли и собственных технологических процессов.  

Александр Лукашенко: самое главное – недопустимость необоснованного роста цен

Владимир Колтович: мы должны не бороться с импортом на полке, а поддерживать отечественных производителей-7

Среди стран ЕАЭС, которые ведут статистику наполнения внутреннего рынка собственными товарами, Беларусь на достойном уровне. По данным МАРТ, в объеме всех продовольственных товаров доля отечественных достигает 77 %, в непродовольственном секторе – порядка 43 %. В общем товарообороте это около 60 %.  

Александр Лукашенко: дошло до того, что некоторые из магазинов и супермаркетов отказывались брать к реализации белорусские товары (читайте здесь).  

# Торговля в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Владимир Колтович # Фотофакт

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