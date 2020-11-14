Григорий Азарёнок: они хотят ввергнуть Беларусь в пучину братоубийства. Злобные сердца жаждут разрушить нашу страну

Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020».
Несмотря на то, что происходит в Беларуси, в глобальном смысле главное событие этой недели – завершение войны в Нагорном Карабахе. Но само это событие и его финал – повод задуматься всем нам о том, что происходит в мире и в нашем собственном доме. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе.
Все произошло в ночь с понедельника на вторник. Армянская армия вынуждена была оставить боевые позиции. Фактически потерпела военное поражение и отступила.
История войны в Карабахе давняя. Армения и Азербайджан воюют за эту территорию уже не первое десятилетие. Для каждой страны это часть национальной мифологии. Краеугольный камень идеологии. И вот Армения потерпела поражение.
Мы в Беларуси сохраняем добрые отношения и с армянским, и с азербайджанским народами. Мы все когда-то были частью одной семьи. Но мы просто обязаны проанализировать то, что произошло.
Григорий Азаренок:
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к власти в результате цветной революции. Все было очень похоже на то, что мы наблюдаем в Беларуси: митинги, шествия, лозунги «Долой». И вот эта абсолютная, инфантильная, «тупая мечта» о новой жизни – когда все будет хорошо. Когда в один момент исчезнет все плохое, если избавимся от совка.
Этот сумасшедший психоз, которому поддаются массы. И уже ничего не слышат. Никакие доводы. Никакие аргументы. Не действуют исторические примеры. Не действуют ошибки соседей. В голове идиотская смесь из ничего незначащего слова «демократия», бессмысленных мантр «права человека» и прочей западной опостылевшей жвачки. Хоть кол на голове теши.
И вот армяне пошли по этому пути. Цветная революция победила. Что сразу же сделал господин Пашинян? Пересажал политических оппонентов – представителей предыдущей власти. Отменил праздник 9 Мая. Сильно ограничил российские СМИ. Самое большое в мире американское посольство. Запад обещал помочь во всех проблемах: в экономике, в военном строительстве. Обещал защитить. Защитил? Усилил? Помог?
Григорий Азаренок:
Нет, Запад цинично и подло кинул. Этого примера недостаточно? Неужели не видно, что произошло с нашей родной Украиной? То же самое. Пресловутые печеньки Нуланд помните? А как обещали миллиарды и благоденствие? Хоть что-нибудь дали? Нет. Украину нагло, цинично и бесстыдно изнасиловали и обобрали. Обобрали так, что в долгах осталось много поколений вперед. Этот колокол звонит по нам.
Где стало хорошо после цветной революции? Где? Грузия? Экономический крах, война и потеря территории. Кыргызстан? Экономическая разруха и полное безвластие. Украина? Кровавая война, страшная коррупция, фактически положение колонии. Нет ни одной страны, которая после цветного переворота не пришла к краху. И сейчас шатают Беларусь.
Что сейчас чувствуют армяне, испытав национальную трагедию? Жалеют ли они, что два года назад выходили на улицы? Акт национального самоубийства начался тогда.
Григорий Азаренок:
Что чувствуют украинцы, получая домой гробы с Донбасса? Не жалеют ли, что 6 лет назад в центре Киева происходил этот лютый шабаш? Но ведь тогда они были уверены, что все будет хорошо. Что они невероятные. Что им обязательно помогут. А Запад цинично смеется над тупостью тех, кем манипулирует, и на аркане печенек и обещаний ведет на эшафот.
Запад, их спецслужбы устами Тихановской объявили о начале террора против белорусского народа. Они хотят развязать у нас кровавую гражданскую войну. Отплясав на крови, устроив чудовищный по уровню лицемерия фарисейский шабаш, они хотят ввергнуть Беларусь в пучину братоубийства. Злобные сердца таких, как Бернар-Анри Леви, жаждут разрушить нашу страну. Но на каждую трупоедную падаль найдется свой гордый орел.