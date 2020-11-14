Григорий Азарёнок: они хотят ввергнуть Беларусь в пучину братоубийства. Злобные сердца жаждут разрушить нашу страну

Григорий Азаренок, корреспондент: Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020».

Несмотря на то, что происходит в Беларуси, в глобальном смысле главное событие этой недели – завершение войны в Нагорном Карабахе. Но само это событие и его финал – повод задуматься всем нам о том, что происходит в мире и в нашем собственном доме. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе.

Все произошло в ночь с понедельника на вторник. Армянская армия вынуждена была оставить боевые позиции. Фактически потерпела военное поражение и отступила.

История войны в Карабахе давняя. Армения и Азербайджан воюют за эту территорию уже не первое десятилетие. Для каждой страны это часть национальной мифологии. Краеугольный камень идеологии. И вот Армения потерпела поражение.

Мы в Беларуси сохраняем добрые отношения и с армянским, и с азербайджанским народами. Мы все когда-то были частью одной семьи. Но мы просто обязаны проанализировать то, что произошло.

Григорий Азаренок:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к власти в результате цветной революции. Все было очень похоже на то, что мы наблюдаем в Беларуси: митинги, шествия, лозунги «Долой». И вот эта абсолютная, инфантильная, «тупая мечта» о новой жизни – когда все будет хорошо. Когда в один момент исчезнет все плохое, если избавимся от совка.

Этот сумасшедший психоз, которому поддаются массы. И уже ничего не слышат. Никакие доводы. Никакие аргументы. Не действуют исторические примеры. Не действуют ошибки соседей. В голове идиотская смесь из ничего незначащего слова «демократия», бессмысленных мантр «права человека» и прочей западной опостылевшей жвачки. Хоть кол на голове теши.