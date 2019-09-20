Ночью до -3°С. В Беларусь на выходных придут первые заморозки

Новости Беларуси. В выходные 21-22 сентября в Беларуси днем ожидается теплая погода, а ночью первые заморозки.

По информации Белгидромета, в субботу, 21 сентября, в ночное время суток во многих районах страны ожидаются первые заморозки. Температура воздуха будет колебаться от -3°С до +6°С, возможны незначительные осадки.

Утром и днем на большей части территории республики возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до +14°С, по западу страны до +18°С.

В воскресенье, 22 сентября, ночью будет теплее: от +6°С до +11°С. Днем в Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +21°С по юго-западу республики. Ожидается усиление ветра в Витебской и Могилевской областях.