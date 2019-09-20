Картофельные вечеринки устраивают в Беларуси: с карвингом и поделками из овоща

Ну, и конечно: какая же библионочь без дегустации картофельных блюд?! И мы, работники, и наши читатели приносили свои блюда. И все дегустировали, пробовали их. Мы сделали поделки из картофеля. А конкурс мы провели, вообще, необычный: мы объявили за две недели до нашего мероприятия конкурс, кто вырастил самую большую картошку.