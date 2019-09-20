Картофельные вечеринки устраивают в Беларуси: с карвингом и поделками из овоща

Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили Синеговскую сельскую библиотеку при Стародорожской районной библиотеке. Самое грандиозное событие года проходит здесь в сентябре. Библионочь объединяет читателей всех возрастов. В этот раз лейтмотивом праздника стал гастрономический символ страны.
Елена Лапаник, директор Стародорожской районной центральной библиотеки:
Ночь называлась «Картофельная вечеринка», на которую пришло очень много наших читателей. Познакомились с выставкой «Ее величество – Картошка». Провели мастер-класс по карвингу – вырезанию из овощей и фруктов. Мы пригласили мастера, который этим занимается.
Ну, и конечно: какая же библионочь без дегустации картофельных блюд?! И мы, работники, и наши читатели приносили свои блюда. И все дегустировали, пробовали их. Мы сделали поделки из картофеля. А конкурс мы провели, вообще, необычный: мы объявили за две недели до нашего мероприятия конкурс, кто вырастил самую большую картошку.
Наши работники знакомили с историией картофеля, происхождением его. Были разыграны призы: что-то из посуды, что-то из мелочей – ручки и тому подобное.