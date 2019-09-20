Минск, Рим или польский регион Силезия: кто примет чемпионат Европы по лёгкой атлетике в 2024 году?

Гость программы «Большой город» – главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Сергей Будник.
Гость программы «Большой город» – главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Сергей Будник.
Европейские игры, матч Европа-США… Что дальше?
Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
В настоящее время прорабатывается уже вопрос по проведению в 2024 году чемпионата Европы по легкой атлетике. Сейчас претендует Минск, Рим, польский регион Силезия.
Есть ли у нас шансы?
Сергей Будник:
Конечно!