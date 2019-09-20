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Минск, Рим или польский регион Силезия: кто примет чемпионат Европы по лёгкой атлетике в 2024 году?

20 сентября 2019 09:57
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Гость программы «Большой город» главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома – Сергей Будник.

Минск, Рим или польский регион Силезия: кто примет чемпионат Европы по лёгкой атлетике в 2024 году?-1

Европейские игры, матч Европа-США…  Что дальше?

Сергей Будник, главный специалист отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
В настоящее время прорабатывается уже вопрос по проведению в 2024 году чемпионата Европы по легкой атлетике. Сейчас претендует Минск, Рим, польский регион Силезия.

Есть ли у нас шансы?

Сергей Будник:
Конечно!

# Спортивные соревнования # общество # Сергей Будник

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