Ночью 21 июля перекроют путепровод, соединяющий ул. Московскую и Чкалова

Новости Беларуси. Ночью 21 июля с 01:00 до 05:00 движение по путепроводу, соединяющему Московскую улицу и Чкалова, может быть полностью перекрыто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Закрытие транспортной артерии – необходимая мера для вывоза демонтированных конструкций. Движение по мосту может быть остановлено на интервалы до 45 минут.

Напомним, капитальный ремонт путепровода с улицы Московской на Чкалова стартовал в начале июля. Движение всех видов транспорта на этом участке осуществляется по одной полосе.