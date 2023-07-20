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Ночью 21 июля перекроют путепровод, соединяющий ул. Московскую и Чкалова

20 июля 2023 15:51
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Новости Беларуси. Ночью 21 июля с 01:00 до 05:00 движение по путепроводу, соединяющему Московскую улицу и Чкалова, может быть полностью перекрыто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ночью 21 июля перекроют путепровод, соединяющий ул. Московскую и Чкалова-1

Закрытие транспортной артерии – необходимая мера для вывоза демонтированных конструкций. Движение по мосту может быть остановлено на интервалы до 45 минут.

Напомним, капитальный ремонт путепровода с улицы Московской на Чкалова стартовал в начале июля. Движение всех видов транспорта на этом участке осуществляется по одной полосе.

# Дорожное движение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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