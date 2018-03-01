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Ночью 2 марта в Беларуси ожидается до -20°С

01 марта 2018 13:30
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Новости Беларуси. 2 марта в Беларуси ожидается до 20 градусов мороза.  

Как сообщает Белгидромет, в пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдёт снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Прогнозируется северо-восточный ветер 4-9 м/с.  

Ночью столбик термометра опустится до -10… -15°С, при прояснениях до -16… -20°С. Днём потеплеет до -4… -9°С.  

«При температуре около -20ºС не надо два часа лежать на улице, чтобы получить обморожение. Достаточно 15-30 минут» (читать далее).

# общество # Погода в Беларуси

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