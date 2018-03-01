Ночью 2 марта в Беларуси ожидается до -20°С

Новости Беларуси. 2 марта в Беларуси ожидается до 20 градусов мороза.

Как сообщает Белгидромет, в пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдёт снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Прогнозируется северо-восточный ветер 4-9 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -10… -15°С, при прояснениях до -16… -20°С. Днём потеплеет до -4… -9°С.