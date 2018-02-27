«При температуре около -20ºС не надо два часа лежать на улице, чтобы получить обморожение. Достаточно 15-30 минут»

Новости Беларуси. Если в дневное время температура опустится ниже -25ºС, в школах Беларуси могут приостановить образовательный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока же уроки физкультуры просто переносят с улиц в спортивные залы. Без температурных рекордов не обошлось в эти дни и у нас: минувшая ночь в Минске стала самой холодной за всю зиму. По словам синоптиков, ледяной воздух из Арктики продолжит поступать в нашу страну как минимум до конца месяца.

Как низкие температуры испытывают на прочность белорусов, знает наш корреспондент Александр Лучонок.

Нынешняя зима для Максима Новикова – время напряженной работы. За плечами две командировки в Житковичский район, где на переправе через реку Припять вот уже месяц работают мобильные пункты обогрева Красного Креста. Помощь нужна любому, кто вынужден задержаться на свежем воздухе, особенно пожилым и бездомным.

Максим Новиков, специалист по реагированию на ЧС Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Люди уже знают, что если работает Красный Крест, то можно подойти, не стесняясь попросить теплые вещи и горячий чай. Можно даже не просить, мы сами всегда предлагаем.

За минувшие выходные именно в Гомельской области из-за переохлаждения погибли двое. За прошлую неделю в травмпункты страны обратились более 800 человек. Почти 150 были госпитализированы.

Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением больницы скорой медицинской помощи Минска:

Чаще всего люди, которые получают холодовую травму при такой температуре (если не брать несчастные случаи), – это люди либо злоупотреблявшие алкоголем, замерзшие, заснувшие на улице или люди, получившие после употребления алкоголя черепно-мозговую травму. Просто при такой температуре как сейчас, около -20ºС, не надо два часа лежать на улице, чтобы получить обморожение. Достаточно 15-30 минут. Кстати, многие попали в больницу просто поскользнувшись по пути домой.

Александр Лучонок, СТВ:

Гололед – еще одна причина регулярных обращений в травмпункты. Ведь при температуре ниже -10ºС песчано-соляная смесь, которой посыпают дороги, не растапливает лед.

Поэтому на отдельных участках трасс снижен скоростной режим. А вот режим в школах прежний: занятия приостановят, только если утром температура будет не меньше 25 градусов ниже нуля.

А вот они не могут замерзнуть даже в такую погоду. Те, кто трудится на морозе, уже знают, как к нему готовиться. Утепленная спецодежда и перерывы каждый час. Но, например, Иван Левчук убежден: если работать с искрой в глазах, то и замерзнуть не успеешь.

Иван Левчук, сварщик:

Как замерз? Не знаю, чувствовать надо. Можно сходить попить чай, если есть желание.