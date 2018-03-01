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Переправа людей катерами через Припять в Житковичском районе возобновлена

01 марта 2018 10:54
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Новости Беларуси. Напоминаем: перевозка была приостановлена 28 февраля из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за мороза переправа через Припять в Житковичском районе практически парализована

Переправа людей катерами через Припять в Житковичском районе возобновлена-1

К этому времени процесс восстановлен. Переправа оборудована в районе деревни Борки, примерно в двух километрах от прежней.

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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