Переправа людей катерами через Припять в Житковичском районе возобновлена

Новости Беларуси. Напоминаем: перевозка была приостановлена 28 февраля из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за мороза переправа через Припять в Житковичском районе практически парализована
Новости Беларуси. Напоминаем: перевозка была приостановлена 28 февраля из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за мороза переправа через Припять в Житковичском районе практически парализована
К этому времени процесс восстановлен. Переправа оборудована в районе деревни Борки, примерно в двух километрах от прежней.