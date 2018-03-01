Переправа людей катерами через Припять в Житковичском районе возобновлена

Новости Беларуси. Напоминаем: перевозка была приостановлена 28 февраля из-за погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому времени процесс восстановлен. Переправа оборудована в районе деревни Борки, примерно в двух километрах от прежней.