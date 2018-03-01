Мобильное приложение «МЧС: помощь рядом». Как оно может помочь детям?
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны. В Беларуси этот день посвящен защите детей от чрезвычайных ситуаций.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий.
Какие будут проводить сегодня мероприятия в общеобразовательных и дошкольных учреждениях?
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
В школах будут отработки учебной эвакуации, но мы работу эту делаем постоянно. Наши инспекторы постоянные гости и в школах, и в детских садах. Проводим и многочисленные конкурсы для школьников «Спасатели глазами детей» и для дошкольников «Безопасное детство», и школа безопасности. Вариантов получить знания безопасности много, и мы призываем это делать не только сегодня, но и в течение года.
У нас, например, в трёх областях действуют центры безопасности, где в интерактивной форме бесплатно можно получить те самые важные знания. Если вы хотите спортом заняться, вы знаете, куда идти, если вы хотите на концерт сходить, то не вопрос. А если вы хотите получить знания безопасности, либо идти на сайт МЧС, либо устанавливать мобильное приложение «МЧС: помощь рядом», либо три таких центра действуют в Лиде, Витебске и в Гомельском районе на сегодняшний момент, но вскоре они появятся во всех наших областных центрах.
Пользуются ли спросом у детей игры, которую вы придумали?
Виталий Новицкий:
Да. С наибольшим спросом пользуется наше мобильное приложение «МЧС: помощь рядом», его установило на сегодняшний день почти 100 тыс. человек, там 99,5 тыс.
Там есть очень интересный раздел, я сам видел, как пятеро школьников запускают один и тот же тест, например, по безопасности зимой. И его одновременно начинают и на время: кто первый пройдет, тот молодец, а потом уже сравнивают результаты. Вот такой интерактив. Интересно, вопросы там вроде бы не очень сложные, но вместе с тем и взрослые. Классический вопрос про лес, если вы потерялись и заблудились, и увидели реку, вам нужно идти вниз по течению, вверх по течению или поперёк? Нужно идти вниз по течению. Если вы пойдёте вверх по течению, вы найдёте исток реки – это будет самое глухое место, если вы пойдёте вниз по течению – река неизбежно выведет вас к людям, потому что это в давних традициях у белорусов селиться вдоль реки. Соответственно, если вы пойдёте вниз по течению, где река будет расширяться вы, однозначно, придёте к людям.
Одно дело знать, а другое применять эти знания на практике. И бытует такое мнение, что дети, оказавшись в чрезвычайной ситуации пугаются и забывают всё. Есть ли у вас какие-то примеры, которые опровергают это?
Виталий Новицкий:
В целом это так. Наши спасатели, когда идут в огонь в квартиру или в жилой дом, и знают, что там могут находиться дети, первое место, где они будут проверять – это под кроватью и в шкафу. Потому что они знают, что это реакция у детей – куда-то спрятаться. Мы же в ходе наших тренингов, обучающих программ как раз рассказываем, что первое правило – нужно уйти из опасной зоны, выйти из квартиры, из дома. И затем уже другой вопрос – или найти взрослых или самим позвонить в 101 или 112.
Важно родителям научить номерам, как минимум, 101 и 112. И в игровой форме проиграть с ребёнком, как говорить, что делать, знает ли ребёнок, как действовать?
Почему именно 1 марта принято отмечать Всемирный день гражданской обороны? Какие мероприятия проводятся в этот день в общеобразовательных и дошкольных учреждениях?
Подробности – в видеоматериале.