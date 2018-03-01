Мобильное приложение «МЧС: помощь рядом». Как оно может помочь детям?

В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны. В Беларуси этот день посвящен защите детей от чрезвычайных ситуаций. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий. Какие будут проводить сегодня мероприятия в общеобразовательных и дошкольных учреждениях? Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:

В школах будут отработки учебной эвакуации, но мы работу эту делаем постоянно. Наши инспекторы постоянные гости и в школах, и в детских садах. Проводим и многочисленные конкурсы для школьников «Спасатели глазами детей» и для дошкольников «Безопасное детство», и школа безопасности. Вариантов получить знания безопасности много, и мы призываем это делать не только сегодня, но и в течение года.

У нас, например, в трёх областях действуют центры безопасности, где в интерактивной форме бесплатно можно получить те самые важные знания. Если вы хотите спортом заняться, вы знаете, куда идти, если вы хотите на концерт сходить, то не вопрос. А если вы хотите получить знания безопасности, либо идти на сайт МЧС, либо устанавливать мобильное приложение «МЧС: помощь рядом», либо три таких центра действуют в Лиде, Витебске и в Гомельском районе на сегодняшний момент, но вскоре они появятся во всех наших областных центрах. Пользуются ли спросом у детей игры, которую вы придумали? Виталий Новицкий:

Да. С наибольшим спросом пользуется наше мобильное приложение «МЧС: помощь рядом», его установило на сегодняшний день почти 100 тыс. человек, там 99,5 тыс.

Там есть очень интересный раздел, я сам видел, как пятеро школьников запускают один и тот же тест, например, по безопасности зимой. И его одновременно начинают и на время: кто первый пройдет, тот молодец, а потом уже сравнивают результаты. Вот такой интерактив. Интересно, вопросы там вроде бы не очень сложные, но вместе с тем и взрослые. Классический вопрос про лес, если вы потерялись и заблудились, и увидели реку, вам нужно идти вниз по течению, вверх по течению или поперёк? Нужно идти вниз по течению. Если вы пойдёте вверх по течению, вы найдёте исток реки – это будет самое глухое место, если вы пойдёте вниз по течению – река неизбежно выведет вас к людям, потому что это в давних традициях у белорусов селиться вдоль реки. Соответственно, если вы пойдёте вниз по течению, где река будет расширяться вы, однозначно, придёте к людям.