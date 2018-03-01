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Белорусские военные успешно десантировали технику из транспортного самолета ИЛ-76

01 марта 2018 09:30
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Новости Беларуси. На площадку приземления «Шумилино» в Витебской области экипаж произвел выброску грузовика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские военные успешно десантировали технику из транспортного самолета ИЛ-76-1

Машину спускали на специальной парашютной платформе с высоты 600 метров. Системы техники сработали штатно, что позволило платформе приземлиться в точно заданном квадрате. Тяжелая воздушно-десантная техника поступила в силы спецопераций в конце 2017 года. К выполнению необычной операции военные готовились всего несколько месяцев.  

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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