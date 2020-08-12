«Надо приучать людей». В Витебске контейнерами для сортировки мусора обеспечат половину частного сектора

Новости Беларуси. Контейнерами для раздельного сбора мусора до конца 2020 года обеспечат половину частных домовладений в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По два на каждый дом: желтые – для вторсырья, серые – для отходов, которые невозможно переработать. Проект начат еще в 2019 году. На этот момент мусорными баками обеспечено свыше тысячи домов. Предполагается, что на следующем этапе 8 тысяч контейнеров предоставят хозяевам частного жилья.

Договоры о безвозмездной передаче начали заключать буквально на днях. Такое же количество мусорных баков запланировано установить и в 2021 году. Таким образом, городские власти закроют вопрос о раздельном сборе мусора в частном секторе Витебска.

Александр Мурин, начальник договорного отдела Спецавтобазы Витебска:

Изначально надо приучать людей к правильной культуре сортировки отходов: что можно извлечь, чтобы не захоранивать, оставить чистой землю для наших детей, внуков. Можно же переработать пластик – пойдет другая бутылка. Завод в этом году уже должен вот-вот запуститься, поэтому все отходы пойдут от населения на линию сортировки. Будут отобраны вторичные ресурсы, потом они направятся непосредственно поставщикам, которые будут это уже реализовывать в другую продукцию.