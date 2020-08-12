Новости Беларуси. Спасатели Минской области усиливают контроль на воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала купального сезона в Минской области утонули 37 взрослых людей. Кроме того, спасатели спасли 26 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.

Основной причиной, как обычно, было нахождение взрослых в нетрезвом виде, а также купание детей без присмотра родителей.