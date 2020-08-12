Новости Беларуси. Спасатели Минской области усиливают контроль на воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Спасатели Минской области усиливают контроль на воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С начала купального сезона в Минской области утонули 37 взрослых людей. Кроме того, спасатели спасли 26 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.
Основной причиной, как обычно, было нахождение взрослых в нетрезвом виде, а также купание детей без присмотра родителей.
Иван Суходолец, председатель Воложинской районной организации Общества спасения на воде:
Еще одно такое нарушение, которое не относится к нам напрямую, но у нас часто организуются по нашей реке, по Березине, сплавы на байдарках. Умудряются даже маленьких детей садить в лодки, в байдарки, сплавляться по нашей непростой реке, которая имеет очень много поворотов. Дети в байдарках без спасательных жилетов.
Напомним, что отдыхать и купаться нужно на специально оборудованных площадках. Их дно обследовали водолазы, на пляжах дежурят спасатели.