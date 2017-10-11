Ночёвка на болоте и медведи в Налибокской пуще: куда съездить полюбоваться природой в Беларуси

Леса и озёра. Старинные замки и крепости. Для того, чтобы удачно отдохнуть осенью – не обязательно уезжать за границу.

И, когда вам кажется, что вы уже видели все белорусские пейзажи — оказывается, что есть ещё немало мест, достойных нашего внимания.



Алена Масла, писательница:

На Міёршчыне, а таксама ў Шаркаўшчынскім раёне знаходзіцца гідралагічны заказнік «Ельня». Вось восеньскай парой, паколькі я вырасла ў тых мясцінах, у нас было добрай сямейнай традыцыяй хадзіць у лес, збіралі грыбы і ягады.Вось я сярод ягад найбольш вылучаю балотныя ягады: журавіны і брусніцы.

Балота – гэта такі сваеасаблівы свет.

Ландшафтный заказник «Ельня» и, в самом деле, заслуживает того, чтобы его увидеть.

Это – самый крупный в Беларуси и один из крупнейших в Европе комплекс озёр и болот.

Здесь сохранились уникальные виды растений и животных. Так что, если мечтаете о единении с природой, то место лучше найти будет сложно. Единственный нюанс – обязательно позаботьтесь о проводнике. Путешествовать по болотам в одиночку, по-настоящему, опасно.

Алена Масла, писательница:

Нягледзячы на тое, што ёсць экалагічная сцежка там, не трэба думаць, што прагулянка па балотах такая бяспечная рэч. Праваднікі павінны быць, асабліва для людзей недасведчаных.

Але, калі ўжо ёсць праваднік, можна думаць – там прапануецца цікавае, дарэчы, гэта ў нашых планах і ў марах – мы з начоўкай на балоты яшчэ не хадзілі. А можна пайсці такім паходам і заначаваць на астравах.

Поездка на болота определённо, запомнится надолго.

Но, если вы не готовы к таким приключениям, то есть немало мест, не менее интересных и вместе с тем, не относящихся к традиционным туристическим маршрутам. Художник Оксана Аракчеева в качестве такого места рекомендует деревню своего детства.



Оксана Аракчеева, художник:

Это деревня Марьино, которая когда-то называлась Монастырь, потому что, на самом деле, это – историческое название.

Там когда-то, в XIV веке, был монастырь.

Там я проводила каждое лето, у своей бабушки. Мама привозила меня и двух сестёр на всё лето. И нам казалось, что обычная деревня, играли с детьми, плавали, научилась кататься на велосипеде там. Теперь я только узнала, что это – настолько исторические места. Что это – места Сапегов, потом Милоши, знаменитый род был. И там находится – что я всем рекомендую посетить обязательно – к сожалению, в Черее почти ничего не осталось от былой нашей истории, а белые церкви там остались в таком состоянии – в историческом, я бы назвала, осталась сама Белая церковь.



Белая церковь на Черейском озере – так сегодня называют руины Троицкой церкви XIV века. Несколько лет назад – место, известное только специалистам. Сегодня всё больше людей приезжают именно сюда.





Кстати, некоторым деревням здесь – более 900 лет. Такой историей может похвастаться не каждый город. Оксана Аракчеева, художник:

Кроме того, что это очень красивые места… Например, мой немецкий муж, когда он приехал, впервые в жизни был здесь, в Беларуси, он говорит: «Я всегда слышал, что Швейцария – страна озёр. Но я теперь понимаю, что Беларусь – озёрная страна». И, как раз, вот это место, где можно увидеть очень много озёр, леса. Природа, по крайней мере, для европейцев, как первозданная выглядит.

Ещё один знаток белорусских диковинок – фотограф Виталий Ракович. Вдоль и поперёк объездив всю Беларусь, он знает, где найти самые интересные места.

Евгений Ракович, фотограф:

Если поблизости от Минска – то это Ислочь. Все районы Налибокской пущи, которые у нас находятся совершенно под боком, и, в то же время, места просто потрясающие. Там медведи сейчас появились – понятно, что район и экологически благоприятен, то есть, им там не опасно ходить, и там есть масса интересных мест.

Путешествие сегодня – дело гораздо более простое и благодарное, чем лет 20 назад. Несколько запросов в Интернете помогут построить маршрут. А навигатор не даст заблудиться.

И вот они – ваши лучшие фото.