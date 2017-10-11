Рецепт безалкогольного глинтвейна из клюквенного морса

Клюква – лидер среди ягод по количеству полезных веществ. Наш организм в них особенно нуждается в осенний период. В красных плодах содержатся в избытке витамины группы В, С, калий, железо, марганец, медь, органические кислоты…

В холода отлично согревает и насыщает организм витаминами клюквенный морс. К тому же, он отлично утоляет жажду! А приготовить полезный напиток может каждый.

Главное, чтобы морс не был слишком концентрированным.

Клюквенный морс, если добавить щепотку фантазии, можно использовать в различных вариациях.

А как вам вариант клюквенного морса-глинтвейна? Оказывается, такое возможно!

Клюкву и мед следует размягчить до однородной массы. Именно пряности и придадут морсу насыщенный вкус глинтвейна. Заливаем аппетитную основу теплой водой или кипятком.

Полезный и вкусный напиток, к тому же, обладает омолаживающим эффектом! Поэтому пить его вдвойне приятно!

Клюквенный морс прекрасно тонизирует, освежает и повышает умственные и физические способности.