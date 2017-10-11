Какие экзотические животные живут в квартирах белорусов?

Пока заядлые «кошатники» и «собачники» спорят, кто из их питомцев идеальный друг, самые смелые любители живой природы решаются завести в доме совершенно невероятных животных. Колючих, например. Африканские ежи пока экзотика для Беларуси, это специально выведенная домашняя порода. Они миниатюрные, не топают, не издают никаких неприятных запахов. Но привычка иногда впадать в спячку и гулять ночью у них сохранилась…

Когда ежи встречают необычный запах, они начинают лизать или жевать издающий его предмет, а потом, набрав полный рот слюны, раскидывают ее по спине. Такой забавной особенности ученые так и не смогли дать объяснения. И надо ли, если это «чудо» приносит в дом только радость! Единственный минус – мало, кто из провинциальных «айболитов» знает, как лечить африканского ежика. Поэтому решились на эксклюзив – будьте ответственны вдвойне!

В доме у байкера Александра настоящий контактный зоопарк. Уютные квартирки для енотов Нюры и Жоры он смастерил сам. Девочку подарил два года назад на день рождения супруге, мальчика случайно приобрел у заводчика, и началась веселая жизнь. Через царапины и укусы нашли-таки взаимопонимание, и теперь Жорик – звезда Сухарево. Он гордо восседает на плече своего хозяина, когда тот идет в магазин. А если кто придется по нраву – перескочит на соседнее плечо и начнет мило общаться… Еноты – харизматичные, мультяшные животные, но своенравные по характеру, ими не покомандуешь! Однако приучились ходить в туалет, засыпать вместе с хозяевами и просыпаться, когда дети идут в школу…

Енотам нужно круглосуточное внимание. Как только про них забывают, они могут начать пакостить – так незаметно отрывать обои в углу… Впрочем, и любовь они дарят от всей енотовой души: приветствуют, хватаясь за нос, целуются, пытаясь залезть в ухо и забираются по ногам на плечи хозяев, которые кормили их из соски два месяца! В планах – развивать таланты любимцев…

7 лет назад в районе карибского бассейна Александр Рак случайно поймал краба-отшельника, и решил забрать, почти своего однофамильца на родину. Прелюбопытное существо, которое выдвигает глаза вместе со своими щупальцами и поддерживает свой панцирь, словно зонт, стало любимым членом семьи. По-другому его называют древесный краб. В движении он не уступает ни еноту ни африканскому ежику, скорее опережает, смело залазит на высоту двух метров и умудряется сбежать из террариума и потеряться в квартире. Пик активности начинается ночью, но домашние уже привыкли ко всем причудам

Любит крабик понежиться в соленых ванночках и подкрепиться фруктами. А вот при кажущейся опасности – он тут же уходит с головой в свой панцирь, причем защищаться может от 3 дней до недели… Сложно сказать, нравится ему контакт с человеком или нет, но то, что он, как и все герои нашего сюжета, делает своих хозяев счастливыми – факт. Будьте ответственны за тех, кого приручили, и питомцы, даже самые экзотические, ответят вам взаимностью.