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Как быстро и эффективно выучить английский, даже если у вас нет способностей к языкам?

11 октября 2017 10:08
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Почему некоторые люди – полиглоты, которым удалось выучить по пять, десять и даже тридцать новых языков, а у кого-то не получается заговорить даже на одном? Специалисты утверждают, что всё дело в любви. И неважно сколько вам лет, главное влюбиться в иностранный язык. Тогда вы будете не «зубрить», а проживать каждую фразу, каждое слово.

Дайте мозгу сигнал о том, что вам нужны и другие вариации прилагательного красивый, а не только beautiful. Задумывайтесь о том, что за каждым словом стоит история его появления и употребления. Например, неправильные глаголы английского языка – это следы норманнского прошлого Англии.

Вспомните, зачем вы изучаете язык. Возможно, вы мечтаете отправиться на учёбу за границу, получить повышение на работе или хотите уверенно себя чувствовать в путешествии. Это ваша ежедневная мотивация. 

Не относитесь слишком серьёзно к процессу обучения. Играйте и будьте немного актёрами.

Живите в атмосфере языка – смотрите фильмы, слушайте музыку, пойте, читайте и общайтесь. Ведь иностранный язык как спорт: только тренируются не мышцы, а мозг. Учитесь получать удовольствие от процесса – и тогда иностранный язык ответит вам взаимностью!

# общество # Фотофакт # Полезные советы # Иностранные языки # Виолетта Савлук

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