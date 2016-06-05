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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси

05 июня 2016 15:27
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Новости Беларуси. На смену жаре в Беларусь идет прохлада. В отдельных районах на следующей неделе ожидаются кратковременные дожди, порывистый ветер.

В четырех областях прогнозируются заморозки.

В ночь на вторник, 7 июня, в отдельных районах Витебской, Гродненской, Брестской и Минской областей столбик термометра опустится до 0, -2°C.

Напомним, прохладная погода в стране будет вплоть до середины июня. Подробнее о планах небесной канцелярии – главный специалист по метеопрогнозам – Дмитрий Рябов здесь.

# общество # Погода в Беларуси

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