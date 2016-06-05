Ускакать от старости: 80-летние бабушки из Новополоцка увлеклись иппотерапией

Новости Беларуси. Ход конем. Оседлать ретивых скакунов решились новополоцкие пенсионеры. Бабушки и дедушки, которым девятый десяток, занимаются ипотерапией и даже участвуют в показательных выступлениях на городских праздниках. У всех есть внуки, у некоторых даже правнуки, которые с восхищением глядят на увлеченных представителей старшего поколения. С не меньшим восхищением на них посмотрела и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Николаевна своего возраста не стесняется. Ей скоро 80. Два сына, четверо внуков и правнучка. А еще новая любовь. Вот уже который год она питает чувства к Самураю.

Ирина Кудаева, участник Новополоцкого конного клуба:

Это такой замечательный конь, но я немного его побаиваюсь. Все-таки у него какая-то такая мужская сила.

Ход конем сделала почти три года назад. И теперь словно по шахматной доске плавает как ладья, не обращает внимания на пешки и уверенно ставит шах и мат собственной старости.

Ирина Кудаева, участник Новополоцкого конного клуба:

Я вам не могу передать. Во-первых, они дают такую энергию, тепло. Я не знаю, я ощущаю такое вдохновение, когда к ним прикасаюсь, когда их глажу, кормлю. Это необъяснимое, неповторимое ощущение.

В Новополоцком конном клубе 11 убеленных сединами наездников. Самому старшему – 80. Но на вопрос, сколько вам лет, неумышленно отнимают от реального возраста десяток. И тут же признаются: иппотерапия – та самая машина времени, которую тщетно пытаются изобрести веками.

Ольга Филич, участник Новополоцкого конного клуба:

Покаталась два года на лошади – с ногами стало гораздо легче. Как ни странно. Но и вообще очень много говорят, что легче становится, бодрее. Бежишь сюда скорее, а потом говоришь, что мало-мало, хочешь еще.

Ольга Аверьянова, директор Новополоцкого конного клуба:

Это торможение процессов старения. Потому что лошадь дает в первую очередь усиление кровообращения, устранение процессов застоя.

А за остановившейся старостью внимательно наблюдает молодость. Для четырехлетней Надежды эти бабушки – компас земной.

Галина Полуэктова, мама участницы Новополоцкого конного клуба:

В первую очередь она приравнивает к своим бабушкам, что как это бабушка и на лошадке. Но ей интересно, смотрит, наблюдает, и стала проситься сама кататься.

Говорят, лошади – это последние ангелы на земле. В этом уверены и молодые душой ветераны. Они дают и детям, и старикам крылья, а их размах зависит только от людей.