Чего не хватает белорусской медицине? – одним из делегатов ВНС-2016 избрана студентка Борисовского медколледжа Надежда Олизаренко

Новости Беларуси. Важен каждый голос. 350 человек представят Минщину на пятом Всебелорусском народном собрании. Делегаты в каждом районе области уже готовятся сказать свое слово. Вместе с руководителями и передовиками производства в Минск приедут и представители молодого поколения, ведь именно им творить будущее родной страны. Среди них и героиня этого выпуска программы «Центральный регион» на СТВ, студентка Борисовского государственного медицинского колледжа, делегат пятого Всебелорусского собрания Надежда Олизаренко.