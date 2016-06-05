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Чего не хватает белорусской медицине? – одним из делегатов ВНС-2016 избрана студентка Борисовского медколледжа Надежда Олизаренко

05 июня 2016 13:35
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Новости Беларуси. Важен каждый голос. 350 человек представят Минщину на пятом Всебелорусском народном собрании. Делегаты в каждом районе области уже готовятся сказать свое слово. Вместе с руководителями и передовиками производства в Минск приедут и представители молодого поколения, ведь именно им творить будущее родной страны. Среди них и героиня этого выпуска программы «Центральный регион» на СТВ, студентка Борисовского государственного медицинского колледжа, делегат пятого Всебелорусского собрания Надежда Олизаренко. 

 

# общество # Всебелорусское народное собрание # Надежда Олизаренко

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