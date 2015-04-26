«Ночные волки» достигли Беларуси и возложили венок к мемориалу на месте сожженной Хатыни

Новости Беларуси. Памяти к юбилею победы посвящен и мотопробег российских байкеров. Москва – Минск – Вена – Прага – Берлин. Всего 6 тысяч километров планируют преодолеть «Ночные волки». Именно так называется один из известнейших мотоклубов. В 35 километрах от Минска к ним присоединились коллеги из Беларуси.

Сегодня, 26 апреля, чтобы почтить память погибших солдат, байкеры возложили цветы на Кургане Славы и в деревне Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь:

Понятие мира, добра, созидания. Я надеюсь, именно с этими мыслями ребята проезжают не только по Республике Беларусь, но и по другим странам. Эта акция – тяжелейшая работа. Работа по воспитанию молодого поколения, воспитания людей, которые где-то, может быть, начали и забывать, что такое Великая Победа.

Андрей Бобровский, руководитель группы участников мотопробега «Дороги победы, Москва – Берлин»:

Основная цель мероприятия – это почтение памяти наших отцов, дедов, которые остались на полях сражения. У всех участников, так или иначе, есть эта история. В моей семье погибли два прадеда и один прапрадед.