«Надежда»: Как и чем помогают детям с пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий беречь здоровье

Новости Беларуси. А вот человеческий ущерб от чернобыльской аварии – это 2 миллиона пострадавших людей. То есть одна четвертая часть населения. В чем-то сопоставимо с Великой Отечественной. Детский организм – самый восприимчивый и нуждается в особой заботе.

В Беларуси были разработаны и ищутся новые виды терапии, позволяющие максимально восстановить нарушенное здоровье детей и подростков с пострадавших территорий.

Например, в центре «Надежда» каждый год проходят реабилитацию около 3,5 тысяч ребят. Корреспондент программы «Неделя» увидела, как и чем помогают детям с пострадавших территорий беречь здоровье.

Чернобыльская зона. 30 километров отчуждения в масштабе 1:50.

Напоминание о той трагедии в реабилитационном центре. Здесь, в Вилейском районе, отдыхают дети с наиболее пострадавших от катастрофы земель. Инна из Хойницкого района. Путевку предложили в школе.

Инна Черкас:

Потому что у нас более зараженная зона.

Анна Калинина:

Мне нравится, тут аттракционы различные. Таких я нигде больше не видела.

Инна Черкас:

Я очень хочу сюда еще приехать.

Над этими самыми «аттракционами» работают сообща белорусы и специалисты из Германии. Оздоровительный центр «Надежда» – совместный проект с многолетней историей. Это Маттиас из немецкого проектного бюро. Общая идея вдохновила настолько, что свою дипломную работу в немецком вузе он писал по ландшафту белорусского оздоровительного центра.

Маттиас Фриц, архитектор ландшафтного дизайна (Германия):

Тогда я решил, что такой большой проект просто должен быть воплощен в жизнь.

С тех пор приезжает каждый год. И это уже почти десятилетие. Сейчас, в числе прочих, установят уличный тренажер, который дополнит серию фитнес-паркура.

Маттиас Фриц, архитектор ландшафтного дизайна (Германия):

Последнее время мы обратили внимание на детей с ограниченными возможностями. Для них установили качели, канатную дорогу и балансир. Теперь такие ребята смогут играть со всеми остальными.

Немецкий трудовой десант здесь не редкость. Сейчас работают 30 волонтеров из Германии и десяток белорусов.

Штефан Лоукс, волонтер (Германия):

Мы делаем дорожку от второго корпуса, где живут дети, к школе. Работаем вместе с белорусскими коллегами. И если первые полдня было трудновато – людей много, разные языки, то сейчас так сработались, что уже и не замечаешь, где белорусы, а где немцы. Так что все супер.

А вот и школа, в которую скоро ребята будут ходить, в том числе, по новой дорожке. Чтобы за трехнедельную смену не только поправить здоровье, но и не отстать от одноклассников, разработали методику.

Вячеслав Макушинский, директор детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда»:

Она, кроме того, что ориентирована на комплексный подход медицинских, педагогических, психологических форм работы, ориентирована на то, чтобы мы могли вооружить ребенка новыми знаниями, компетенциями о том, что он сам может делать, чтобы сохранять, укреплять свое здоровье.

Анна Богуш:

Тут хорошо и учиться, и играть – не скучаешь тут. Мне нравится, что тут есть фонтанчик. Когда идешь с дискотеки, он переливается разными цветами. Еще тут процедуры и коктейли – хорошо становится от них, не болеешь.

Татьяна Богуш:

Кружки разные – керамика, рисование.

А вот подошло время обеда. В основе меню – выращенные здесь же продукты, разумеется, по абсолютно экологическим принципам.

Вячеслав Макушинский, директор детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда»:

Предельная допустимость концентрации, установленной для детского питания, от двух до десяти раз ниже, чем нормативы.

В центре несколько солнечных коллекторов и собственная заготовка дров для котельных. Экономичность и экологичность во всем.

Это гостевые дома из глины с опилками или прессованной соломы. В одном из таких эко-домиков сейчас живет Арсений с папой. Путевки получили по специальной программе — у 7-летнего малыша астма.

Михаил Леонович:

Для детей здесь вообще бесподобно! Домой не загнать! Природа, процедуры ежедневные. Тут чувствуешь, конечно, себя по-другому совсем. Честно говоря, неохота уезжать.

Арсений:

Хорошо живется тут! Я даже не хочу отсюда уезжать.

А Яна из Ветковского района приезжает уже не первый год, на сей раз вместе с сестрой и целым десантом из присновской школы.

Яна Гарбузова:

Каждый день мы почти ходим на мероприятия – спортивные, конкурсы разные. Я пытаюсь участвовать всегда! И кормят здесь вкусно. И преподаватели хорошие. Мне все нравится!

С помощью государства для маленьких постояльцев недавно достроили и оснастили медицинский комплекс. Свести к минимуму последствия страшной катастрофы все эти годы помогают и партнеры из 11 стран. Тот день, 26 апреля, когда-то стал общей бедой. Сегодня все вместе готовы воплощать в жизнь общую «Надежду».