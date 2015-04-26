«В санаторий всем классом!»: В Беларуси на высоком уровне организованно оздоровление детей пострадавших от ЧАЭС

Новости Беларуси. В Беларуси, особенно в районах, пострадавших от чернобыльской трагедии, огромное внимание уделяют оздоровлению детей. В санатории ребята зачастую выезжают целыми классами. По фотографиям в альбомах школьников впору изучать географию. Правда, излюбленными местами для отдыха остаются именно белорусские здравницы. Там отличная медицинская база, свежий воздух и здоровое питание. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщался с юными путешественниками.

Самый южный городской посёлок Беларуси – Комарин может похвастаться не только своим географическим положением. Как и во всём Брагинском районе, в последние годы здесь наблюдается рост рождаемости. В местной школе учится ни много ни мало 330 детей. Каждый из них ежегодно выезжает на оздоровление. Третьеклассница Диана о своих путешествиях может рассказывать часами.

Диана Василенко:

Самое весёлое – это дискотеки. А ещё у меня день рождения там был.

Воспоминания о лучшем дне рождения в жизни у Дианы связаны с детским оздоровительным центром «Надежда», что в Вилейском районе.

Наталья Василенко:

Мы ездили туда к ребёнку, когда она уехала оздоровляться. Я знаю, что расположен он в сосновом бору, удален от трассы. Мне природа очень понравилась. Тихо, спокойно.

Наталья Василенко – детский психолог, и она отлично знает, что в реабилитации важны не только медицинская база и хорошее питание, но и атмосфера отдыха. А это зависит исключительно от личных качеств персонала.

Наталья Василенко:

Очень позитивные всегда. Много эмоций, делятся впечатлениями. Новые знакомства с другими детьми.

Такие фото с Вилейщины есть чуть ли не у каждого Комаринского школьника. И даже у тех, кто уже давно совсем не школьник. Валентина Михайловна бережно хранит дипломы и грамоты, которые её дети привозили из «Надежды» десять лет назад. Старшему сыну уже 27 и он давно сам организует свой отдых. Теперь на Вилейщину ездит младший — Олег.

Олег Соловьёв:

Это диплом за активное участие. Запомнился спортивными соревнованиями, участием в конкурсах различных. Много чего было интересного.

Кстати, Олег, как и большинство Комаринских детей, не раз бывал на отдыхе за границей. Однако признаётся, что самые любимые поездки – это «всем классом» в белорусские санатории.

Валентина Соловьёва, мама Олега:

Иногда они всей школой выезжают – в один период старшие классы, в другой – младшие. 100% детей оздоравливается от нашей школы.

Регулярные поездки детей в белорусские здравницы в Комарине давно стали нормой жизни. А у самих школьников даже есть негласный рейтинг любимых санаториев: лавры первенства вилейская «Надежда» в нём делит со столичными «Ждановичами» и полесской «Птичью».