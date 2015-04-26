65-летний олимпийский чемпион, отец Ким Кардашьян, объявил себя женщиной
Новости США. Американский спортсмен, чемпион Олимпиады-1976 по десятиборью Брюс Дженнер объявил себя женщиной.
В беседе с американской журналисткой Дианой Сойер Дженнер он откровенно рассказал о том, что было тайной на протяжении многих лет.
65-летний Брюс признал себя трансгендером, заявив, что с детства испытывал проблемы с половой идентификацией.
Брюс Дженнер (телеканалу ABC):
Я женщина, и это моя истинная сущность. Я не застрял ни в чьем теле, мое сознание полностью женское. Я гетеросексуален, все это время я жил со своей женой и воспитывал наших детей. Крис не считала это серьезным, не обращала внимания на мои причуды. Она замечательная женщина. Если она поймет и простит меня, то мы снова сможем жить вместе.
Все началось с детства. В возрасте 8-9 лет Брюс тайно переодевался в платье своей матери или сестры.
На протяжении многих лет его преследовали мысли о самоубийстве, а все потому, что Брюс чувствовал себя не в своей тарелке.
Брюс Дженнер:
Когда мне было восемь или девять лет, я впервые надел мамино платье. Я очень боялся быть пойманным, поэтому быстро вернул одежду матери на место. Я шел к этому всю свою жизнь. Мне было очень тяжело. Я не мог ночами спать, ходил по комнате часами с громким стуком в сердце. Я думал о том, чтобы взять пистолет и поставить точку. Моя боль, с которой я жил столько лет, закончилась бы за одну секунду. Но я не смог пойти на такой шаг.
В 1976 году он стал олимпийским чемпионом. В 1991 году Брюс Дженнер женился на Крис Хоутон.
Мужчина сразу усыновил четверых детей супруги от Роба Кардашьяна – Ким, Хлою, Кортни и Роба. В браке с Крис Дженнер Брюс стал отцом еще двух дочерей – Кендалл и Кайли.
Брюс Дженнер:
Я всегда любил женщин и никогда не чувствовал влечения к мужчинам, несмотря на свою женскую сущность. Все три моих решения вступить в брак были абсолютно искренними, и я безумно люблю всех шестерых моих детей. Но сейчас я скорее асексуален, пока мое тело проходит через все трансформации. Посмотрим, что будет дальше.
Уже во время эфира в социальных сетях стали появляться сообщения многих других знаменитостей.
Поддержку главе знаменитого семейства выразили Майли Сайрус, Леди Гага, Опра Уинфри.
Дональд Трамп:
Он казался мне глубоко несчастным человеком. Если смена пола делает его счастливее, значит, счастлив и я.
Элтон Джон:
Это невероятно смелый поступок, особенно в таком возрасте. Я на все 100 процентов поддерживаю его.
Не осталась в стороне и семья.
Крис Дженнер, бывшая жена:
25 лет он был моим мужем и отцом моих детей. Теперь он мой герой.
Хлоя Кардашьян:
Только что закончила смотреть интервью. Папа, я так горжусь тобой, ты мой герой.
Кортни Кардашьян:
Я горжусь своим отцом. С таким бесстрашием и мужеством можно изменить мир. Для меня честь – находиться рядом с тобой, Брюс.
Ким Кардашьян:
Мой отец – моя гордость, мой герой. Брюс, я тебя люблю.
Во время интервью Брюс не назвал свое новое женское имя, но бывший спортсмен сообщил, что собирается «идти до конца» в своем желании стать женщиной.
Он готов лечь под нож и пройти через все необходимые процедуры и операции.
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