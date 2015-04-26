65-летний олимпийский чемпион, отец Ким Кардашьян, объявил себя женщиной

Новости США. Американский спортсмен, чемпион Олимпиады-1976 по десятиборью Брюс Дженнер объявил себя женщиной. В беседе с американской журналисткой Дианой Сойер Дженнер он откровенно рассказал о том, что было тайной на протяжении многих лет. 65-летний Брюс признал себя трансгендером, заявив, что с детства испытывал проблемы с половой идентификацией.

Брюс Дженнер (телеканалу ABC):

Я женщина, и это моя истинная сущность. Я не застрял ни в чьем теле, мое сознание полностью женское. Я гетеросексуален, все это время я жил со своей женой и воспитывал наших детей. Крис не считала это серьезным, не обращала внимания на мои причуды. Она замечательная женщина. Если она поймет и простит меня, то мы снова сможем жить вместе.

Все началось с детства. В возрасте 8-9 лет Брюс тайно переодевался в платье своей матери или сестры. На протяжении многих лет его преследовали мысли о самоубийстве, а все потому, что Брюс чувствовал себя не в своей тарелке.

Брюс Дженнер:

Когда мне было восемь или девять лет, я впервые надел мамино платье. Я очень боялся быть пойманным, поэтому быстро вернул одежду матери на место. Я шел к этому всю свою жизнь. Мне было очень тяжело. Я не мог ночами спать, ходил по комнате часами с громким стуком в сердце. Я думал о том, чтобы взять пистолет и поставить точку. Моя боль, с которой я жил столько лет, закончилась бы за одну секунду. Но я не смог пойти на такой шаг.





В 1976 году он стал олимпийским чемпионом. В 1991 году Брюс Дженнер женился на Крис Хоутон. Мужчина сразу усыновил четверых детей супруги от Роба Кардашьяна – Ким, Хлою, Кортни и Роба. В браке с Крис Дженнер Брюс стал отцом еще двух дочерей – Кендалл и Кайли.



Брюс Дженнер:

Я всегда любил женщин и никогда не чувствовал влечения к мужчинам, несмотря на свою женскую сущность. Все три моих решения вступить в брак были абсолютно искренними, и я безумно люблю всех шестерых моих детей. Но сейчас я скорее асексуален, пока мое тело проходит через все трансформации. Посмотрим, что будет дальше.

Уже во время эфира в социальных сетях стали появляться сообщения многих других знаменитостей. Поддержку главе знаменитого семейства выразили Майли Сайрус, Леди Гага, Опра Уинфри. Дональд Трамп:

Он казался мне глубоко несчастным человеком. Если смена пола делает его счастливее, значит, счастлив и я. Элтон Джон:

Это невероятно смелый поступок, особенно в таком возрасте. Я на все 100 процентов поддерживаю его. Не осталась в стороне и семья.





Крис Дженнер, бывшая жена:

25 лет он был моим мужем и отцом моих детей. Теперь он мой герой.

Хлоя Кардашьян:

Только что закончила смотреть интервью. Папа, я так горжусь тобой, ты мой герой. Кортни Кардашьян:

Я горжусь своим отцом. С таким бесстрашием и мужеством можно изменить мир. Для меня честь – находиться рядом с тобой, Брюс. Ким Кардашьян:

Мой отец – моя гордость, мой герой. Брюс, я тебя люблю. Во время интервью Брюс не назвал свое новое женское имя, но бывший спортсмен сообщил, что собирается «идти до конца» в своем желании стать женщиной. Он готов лечь под нож и пройти через все необходимые процедуры и операции.





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