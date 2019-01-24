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В Борисове начался ремонт районной библиотеки

24 января 2019 18:57
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Новости Беларуси. Его приурочили к 100-летию учреждения. Реконструкция затронула третий этаж здания, в ходе проведения работ залы отсюда уедут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове начался ремонт районной библиотеки-1

Остальная часть библиотеки будет работать без изменений. Вскоре изменится холл, абонемент, информационно-поисковый центр и любимое место борисовских любителей прекрасного – художественная галерея «Изъява».

В Борисове начался ремонт районной библиотеки-4

В Борисове начался ремонт районной библиотеки-6

Елена Копыток, директор Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева:
Будут подвесные потолки. Плитка будет меняться, будет оформление стен. Также будем добавлять какие-то элементы для освещения. Будет светлее красивее и еще более интересно.  

В Борисове начался ремонт районной библиотеки-9

Здание изменится не только внутри, но и снаружи. Запланирована реконструкция главного витража, также здесь установят подсветку. Посетить обновленную библиотеку борисовчане смогут уже осенью. Кстати, заведение станет одной из площадок для проведения мероприятий во время нынешних областных Дожинок.

В Борисове начался ремонт районной библиотеки-12

В Борисове начался ремонт районной библиотеки-14

# Библиотеки в Беларуси # общество # Елена Копыток # Фотофакт

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