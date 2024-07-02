Никто в мире такого не делал! Поговорили с белорусом, который сделал предложение девушке в небе

Мужчин часто обвиняют в том, что они строят воздушные замки. Но это ли не романтика? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Бора, парашютист, воздушный оператор минского аэроклуба.

Павел Бора, воздушный оператор минского аэроклуба:

Мой первый прыжок был в 16 лет. У меня дядя вэдэвэшник. 16 лет – возраст, с которого можно делать самостоятельно прыжок. Было страшно, но я виду не показал. Потом, спустя только лет 10, я вернулся в этот спорт, но уже в качестве спортсмена. Александр Меженный, ведущий:

На каком уровне сейчас находится этот вид спорта в Беларуси? Павел Бора:

На очень хорошем. Прямо сейчас проходят международные соревнования, и Беларусь занимает призовые места постоянно. Среди всех, кто занимается прыжками на точность, Беларусь на очень высоком уровне. У нас регулярно привозят золотые медали. Этим можно гордиться.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Вы сделали уникальное предложение руки и сердца. Как пришла такая идея в голову? Как все происходило? Павел Бора:

У нас вся романтика в том, что мы познакомились во Всемирный день парашютиста. С этого дня мы считаем начало наших отношений. Одна из безбашенных идей мне пришла – сделать предложение в свободном падении. Я начал изучать, может, кто-то это уже делал, чтобы посмотреть, как это происходит. Мы поехали в место, где есть высота 4 500, чтобы было больше времени. Я сделал пару подготовительных прыжков. Я начал смотреть, почему никто в мире не сделал предложение в свободном падении. Все, наверное, побоялись потерять кольцо.