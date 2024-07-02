Никто в мире такого не делал! Поговорили с белорусом, который сделал предложение девушке в небе

Мужчин часто обвиняют в том, что они строят воздушные замки. Но это ли не романтика?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Бора, парашютист, воздушный оператор минского аэроклуба.
Мужчин часто обвиняют в том, что они строят воздушные замки. Но это ли не романтика?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Бора, парашютист, воздушный оператор минского аэроклуба.
Павел Бора, воздушный оператор минского аэроклуба:
Мой первый прыжок был в 16 лет. У меня дядя вэдэвэшник. 16 лет – возраст, с которого можно делать самостоятельно прыжок. Было страшно, но я виду не показал. Потом, спустя только лет 10, я вернулся в этот спорт, но уже в качестве спортсмена.
Александр Меженный, ведущий:
На каком уровне сейчас находится этот вид спорта в Беларуси?
Павел Бора:
На очень хорошем. Прямо сейчас проходят международные соревнования, и Беларусь занимает призовые места постоянно. Среди всех, кто занимается прыжками на точность, Беларусь на очень высоком уровне. У нас регулярно привозят золотые медали. Этим можно гордиться.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вы сделали уникальное предложение руки и сердца. Как пришла такая идея в голову? Как все происходило?
Павел Бора:
У нас вся романтика в том, что мы познакомились во Всемирный день парашютиста. С этого дня мы считаем начало наших отношений. Одна из безбашенных идей мне пришла – сделать предложение в свободном падении. Я начал изучать, может, кто-то это уже делал, чтобы посмотреть, как это происходит.
Мы поехали в место, где есть высота 4 500, чтобы было больше времени. Я сделал пару подготовительных прыжков. Я начал смотреть, почему никто в мире не сделал предложение в свободном падении. Все, наверное, побоялись потерять кольцо.
Павел Бора:
Я позвонил другу. Говорю: у тебя есть 3D-принтер. Напечатай мне что-то вроде кастета, чтобы туда кольцо впечатать. Он такой: ни слова больше, все сделаем. Я ожидал, что будет большая конструкция. В итоге получился маленький пластмассовый кастет и колпачок об USB-флешки, образно говоря. Ты его снимаешь, и там кольцо держится на зажиме. У меня на руке было написано «выйдешь за меня?» я показываю. Она не понимает, что происходит. Я показываю кольцо, и в этот момент она понимает: а, ты про это? Да!
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