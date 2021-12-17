«Спасибо большое, я вам очень благодарна». Жительнице Узды после обращения на СТВ установили новую батарею

Новости Беларуси. На наш телеканал со своей проблемой обратилась жительница Узды Светлана Владимировна Меньшакова. Весной в частном доме у нее прорвало батарею, жилищная служба оперативно устранила аварию. Хозяйка купила новый радиатор. Но ЖКХ по ряду причин не спешило устанавливать отопительный прибор. Вопрос сдвинулся с места лишь сейчас, когда приехала наша съемочная группа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В конце марта в доме Светланы Владимировны Меньшаковой прорвало батарею. Служба МЧС аварию оперативно устранила, поставила на отопительный прибор заглушку. Светлана Владимировна купила новый радиатор, осталось дело за малым – его установить. Несколько раз звонила в местное ЖКХ. Ответ давали лаконичный: заявок много, ждите.

Светлана Меньшакова:

У нас все занято, у нас нет сантехников. Я говорю: у меня котел замерзнет. Сколько скажете – заплачу. Приедьте, ее же демонтировать не надо, тут открутить эту гайку и поставить трубы. И все. В райисполком позвонила, сказали то же самое: ищите кого-нибудь на стороне. Система старая, надо менять полностью систему. Котлу уже 12 лет.