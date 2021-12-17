«Было много репетиций». Благотворительная акция «Наши дети» в Гомельской области открылась кадетским баллом

Новости Беларуси. Кадетским баллом в Гомельской области открылась новогодняя благотворительная акция «Наши дети». На паркете Дворца культуры железнодорожников в танце закружились 80 пар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возродить традицию проведения баллов в кадетском училище решили три года назад. Молодежь разучивает мазурку, кадриль и полонез, чтобы красиво станцевать под звуки живого оркестра. Кроме того, во время балла выбирают лучшую пару – короля и королеву вечера.

Кристина Дубина, учащаяся Гомельского кадетского училища:

Изначально танцы были неизвестные, сначала было сложно, потом привыкли. Мальчики тоже потом привыкли. Подготовка была достаточно долгой, было много репетиций как в училище, так и в ДК железнодорожников. Очень много было казусов, экстремальных ситуаций. Я платье подбирала буквально за полтора дня до бала.

Даниил Георгиевский, учащийся Гомельского кадетского училища:

Этот балл уже проводится третий год подряд, я на четвертом курсе, поэтому участвую в нем третий раз. Для меня это не в новинку, но волнение некое присутствует. Самым сложным было во время подготовки отрепетировать все движения, чтобы они были изящными и красивыми.