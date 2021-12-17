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«Было много репетиций». Благотворительная акция «Наши дети» в Гомельской области открылась кадетским баллом

17 декабря 2021 16:29
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Новости Беларуси. Кадетским баллом в Гомельской области открылась новогодняя благотворительная акция «Наши дети». На паркете Дворца культуры железнодорожников в танце закружились 80 пар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было много репетиций». Благотворительная акция «Наши дети» в Гомельской области открылась кадетским баллом-1

Возродить традицию проведения баллов в кадетском училище решили три года назад. Молодежь разучивает мазурку, кадриль и полонез, чтобы красиво станцевать под звуки живого оркестра. Кроме того, во время балла выбирают лучшую пару – короля и королеву вечера.

«Было много репетиций». Благотворительная акция «Наши дети» в Гомельской области открылась кадетским баллом-4

Кристина Дубина, учащаяся Гомельского кадетского училища:
Изначально танцы были неизвестные, сначала было сложно, потом привыкли. Мальчики тоже потом привыкли. Подготовка была достаточно долгой, было много репетиций как в училище, так и в ДК железнодорожников. Очень много было казусов, экстремальных ситуаций. Я платье подбирала буквально за полтора дня до бала.

«Было много репетиций». Благотворительная акция «Наши дети» в Гомельской области открылась кадетским баллом-7

Даниил Георгиевский, учащийся Гомельского кадетского училища:
Этот балл уже проводится третий год подряд, я на четвертом курсе, поэтому участвую в нем третий раз. Для меня это не в новинку, но волнение некое присутствует. Самым сложным было во время подготовки отрепетировать все движения, чтобы они были изящными и красивыми.

«Было много репетиций». Благотворительная акция «Наши дети» в Гомельской области открылась кадетским баллом-10

Не отстают от учеников и педагоги – они в центре зала с офицерским вальсом. Во время праздника лучшие кадеты от губернатора получили награды за успехи в учебе, службе и спорте. На следующей неделе акция «Наши дети» продолжится областным баллом и елкой в Гомельском цирке. 29 декабря впервые в Гомельской области пройдет республиканское новогоднее мероприятие для детей из регионов, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы.

# Новый год # общество # Кристина Дубина # Даниил Георгиевский # Фотофакт

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