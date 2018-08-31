«Никто не должен обижаться и думать, что он останется не у дел»: Президент Беларуси о предыдущем правительстве

Новости Беларуси. Принимая на себя ответственность руководящей должности, чиновник должен понимать – теперь он в ответе не только за себя, но и за вверенных подчиненных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Управленец – это сложный путь, главным образом потому, что приходится постоянно меняться, идти в ногу со временем. А потому списывать со счетов высококлассных специалистов, пусть даже тех, кто не проявил себя на высоких постах, – непростительная ошибка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я действительно переживаю, когда приходится человека отправлять с этой должности. Для меня это трагедия, можно сказать. Поэтому я в какой-то степени сегодня оправдываюсь. Но, с другой стороны, они неплохие руководители. Там говорят: вот, Владимир Ильич Семашко старый и больной. Никакой он не старый и не больной, голова у него на плечах приличная. Нам люди нужны. Может быть, в каком-то узком сегменте, на линии прорыва, на конкретных участках. Ни он, ни Матюшевский, никто – если они не коррупционеры и не бездельники – не должен остаться вне поля нашего внимания. Мы их должны использовать во благо нашего народа и государства. Это касается всех. И Вовка. Он же был хорошим руководителем предприятия, но где-то… Мы знаем, почему он не сработал.