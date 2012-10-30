Николая Чергинца, писателя, киносценариста, политика и общественного деятеля, чествовали в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Николая Чергинца чествовали 30 октября в Национальной библиотеке. В этом месяце ему исполнилось 75. Писателя, киносценариста, политика и общественного деятеля пришли поздравить друзья, коллеги и просто почитатели всестороннего таланта.

Он автор десятков научных трудов и художественных произведений, которые легли в основу фильмов. Николай Чергинец – председатель «Союза писателей» и член Союза журналистов, много лет он возглавлял Постоянную комиссию Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»:

Приятно, что еще удается быть в какой-то степени полезным родине, стране, людям. Это я чувствую по тому вниманию, как люди обращаются ко мне с десятками, а то и сотнями просьб. Когда вижу их улыбки, цветы, поздравления. Понятно, что знают, любят.

Николай Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Он инициативный человек, его нравственное отношение к жизненным событиям, которые происходят, – это тоже очень важно. Очень сложно сегодня иметь какие-то ценности и стараться им следовать. У него это получается. Он сильный, энергичный человек, настоящая у него боевая закалка. Пусть он всегда будет таким сильным, таким целеустремленным.