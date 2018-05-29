Музыкальная и интеллектуальная элита страны. Более 6 тысяч белорусов включены в банк одарённой молодёжи

Новости Беларуси. Больше 6 тысяч юных белорусов включены в банк одаренной молодежи. Об этом 29 мая заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко общаясь с талантливыми представителями молодого поколения на большом концерте в Академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал без преувеличения музыкальную и интеллектуальную элиту страны. На одной сцене выступили победители международных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей в сопровождении оркестра под управлением с именитым дирижёром Владимиром Перлиным.

Анастасия Рябцевич, студент Белорусской государственной академии музыки:

В будущем надеюсь завоевывать большие победы. Государство нас очень поддерживает. Стать лауреатом специального фонда – большая честь, большая гордость, также большая ответственность.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Беларусь является лидером среди государств-участников СНГ. Это и деятельность специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи, система конкурсов.

Алина Корбут, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Поддерживать и искать таланты мы начинаем еще в юном возрасте. Начиная с детских школ искусств, музыкальных школ. Это очень важно.