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Музыкальная и интеллектуальная элита страны. Более 6 тысяч белорусов включены в банк одарённой молодёжи

29 мая 2018 15:07
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Новости Беларуси. Больше 6 тысяч юных белорусов включены в банк одаренной молодежи. Об этом 29 мая заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко общаясь с талантливыми представителями молодого поколения на большом концерте в Академии музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыкальная и интеллектуальная элита страны. Более 6 тысяч белорусов включены в банк одарённой молодёжи-1

Музыкальная и интеллектуальная элита страны. Более 6 тысяч белорусов включены в банк одарённой молодёжи-3

Он собрал без преувеличения музыкальную и интеллектуальную элиту страны. На одной сцене выступили победители международных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей в сопровождении оркестра под управлением с именитым дирижёром Владимиром Перлиным.

Музыкальная и интеллектуальная элита страны. Более 6 тысяч белорусов включены в банк одарённой молодёжи-6

Анастасия Рябцевич, студент Белорусской государственной академии музыки: 
В будущем надеюсь завоевывать большие победы. Государство нас очень поддерживает. Стать лауреатом специального фонда – большая честь, большая гордость, также большая ответственность.

Музыкальная и интеллектуальная элита страны. Более 6 тысяч белорусов включены в банк одарённой молодёжи-9

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси: 
Беларусь является лидером среди государств-участников СНГ. Это и деятельность специальных фондов Президента по поддержке талантливой молодежи, система конкурсов.

Музыкальная и интеллектуальная элита страны. Более 6 тысяч белорусов включены в банк одарённой молодёжи-12

Алина Корбут, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Поддерживать и искать таланты мы начинаем еще в юном возрасте. Начиная с детских школ искусств, музыкальных школ. Это очень важно.

Музыкальная и интеллектуальная элита страны. Более 6 тысяч белорусов включены в банк одарённой молодёжи-15

Лучшие интеллектуальные и творческие достижения белорусской молодежи продемонстрированы на выставке, организованной в Академии музыки. Среди экспонатов – многотомники ручной работы, живопись и декоративно-прикладное творчество.

Музыкальная и интеллектуальная элита страны. Более 6 тысяч белорусов включены в банк одарённой молодёжи-18

# Одаренная молодежь # общество # Юрий Бондарь # Алина Корбут # Анастасия Рябцевич # Фотофакт

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