«Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать»: чем уникальна мозаика Ленина на Старовиленской

Новости Беларуси. По улице Старовиленской сохранилась, по всей вероятности, самая старая в Минске мозаика, рассказали в программе «Минск и минчане» . Авторы и возраст этого произведения неизвестны, а вот героя панно узнает любой прохожий.

Можно предположить, что к юбилейной дате рождения вождя революции его портрет и был выложен советскими мастерами.

Татьяна Бембель, искусствовед:

Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать, но если мы рассмотрим просто технику – как вот эту плитку битую положить ровненько, быстро, чтобы не засохла основа цементная.