«Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать»: чем уникальна мозаика Ленина на Старовиленской

Новости Беларуси. По улице Старовиленской сохранилась, по всей вероятности, самая старая в Минске мозаика, рассказали в программе «Минск и минчане». Авторы и возраст этого произведения неизвестны, а вот героя панно узнает любой прохожий.
Рабочие корпуса этого фабричного комплекса освоили в конце 60-ых.
Можно предположить, что к юбилейной дате рождения вождя революции его портрет и был выложен советскими мастерами.
Татьяна Бембель, искусствовед:
Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать, но если мы рассмотрим просто технику – как вот эту плитку битую положить ровненько, быстро, чтобы не засохла основа цементная.
Дружно сработать коллективом, чтобы ничего не осыпалось.