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«Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать»: чем уникальна мозаика Ленина на Старовиленской

29 мая 2018 16:29
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Новости Беларуси. По улице Старовиленской сохранилась, по всей вероятности, самая старая в Минске мозаика, рассказали в программе «Минск и минчане». Авторы и возраст этого произведения неизвестны, а вот героя панно узнает любой прохожий.

Рабочие корпуса этого фабричного комплекса освоили в конце 60-ых.

«Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать»: чем уникальна мозаика Ленина на Старовиленской-1

Можно предположить, что к юбилейной дате рождения вождя революции его портрет и был выложен советскими мастерами. 

Татьяна Бембель, искусствовед:
Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать, но если мы рассмотрим просто технику – как вот эту плитку битую положить ровненько, быстро, чтобы не засохла основа цементная.

Дружно сработать коллективом, чтобы ничего не осыпалось.

«Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать»: чем уникальна мозаика Ленина на Старовиленской-4

И чтобы на место был положен каждый кусок. Найдите сейчас такого бригадира, который вам соберёт этих мастеров.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

# Достопримечательности Минска # общество # Татьяна Бембель

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