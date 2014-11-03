Николай Валуев организовал для российских школьников двухдневную экскурсию по Беларуси

Новости Беларуси. По Беларуси – за два дня. Российские школьники приехали познакомиться с Синеокой и ее историей. Организатор осенних каникул – депутат российской Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Памятные места на белорусской земле русский гигант посещает вместе с двумя детьми и супругой. Первой точкой в маршруте стала Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации, чемпион мира по боксу:

В братской Беларуси не меньше мест, которые посвящены воинской славе, и мест памятных, где погибло огромное количество людей. Одно из них – Хатынь. Это трагическое место. Все мы дружно посчитали, что нашим детям эту историю нужно знать. Мы через это проходили, учили, нам это рассказывали наши деды, наши отцы. Но теперь уже все меньше и меньше становится участников непосредственных тех событий, которые мы сегодня зовем Великая Отечественная война. Детям обязательно нужно прививать историческую память, причем память должна быть правдивой.

Юные россияне 3 ноября также посетили белорусский гигант автомобилестроения «БелАЗ» и город-герой Минск. На 4 ноября запланирована увлекательная экскурсия по резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще.

Данила Перевертун:

Все понравилось, здесь очень хорошо, красиво все сделано.

Роман Перевертун, отец Данилы Перевертуна:

У нас еще запланировано на следующий год. Мы в Беловежской пуще хотим просто подольше остановиться. Мы хотели в Брест заехать, но, к сожалению, время не позволяет нам. Я думаю, что в следующем году мы это сможем. Я думаю, что эта поездка, о которой будут и наши дети рассказывать, и родители, и мы постараемся максимально осветить и донести до наших друзей, до российских школьников, родителей, чтобы они, действительно, приезжали сюда и посмотрели, знакомились с историей, потому что наши братские народы неразлучимы.