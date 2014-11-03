Где в Минске можно одновременно попробовать самый необычный кофе и насладиться работами скульптора Жбанова?

Уютный столичный дворик привлек к себе внимание и вызвал публичное одобрение и восхищение не только местных жителей. Посмотреть на своеобразную художественную галерею под открытым небом желающих оказалось много. Обнаружить это место можно по тонкому запаху ароматного кофе, который раскрывает тайны минского двора.

Зоя Буркун:

Я сюда часто захожу и пью очень-очень вкусный кофе. И этот человек, Александр Николаевич, очень-очень порядочный и очень дружелюбный. Хотя он рецепт дает, чтобы сделать дома, но так не получается.

11 лет назад началась история маленькой кофейни и большого дела для Александра Божко. В буквальном смысле спустившись с небес после 37-летней военной авиационной выслуги, Александр Николаевич решил связать свою жизнь с не менее романтичной профессией и начал варить, пожалуй, самый необычный кофе в городе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Божко, владелец кофейни:

По большому счету, ничего не создавалось. Просто, когда открывался, были голые стены. Вот это все за 10 лет собралось. Что сам на барахолке покупаю, что люди много приносят, магнитов, тарелок из разных стран, кто куда едет. Приезжают люди из Москвы, из Америки, из Италии – со всех стран.

Особый ингредиент каждого кофейного рецепта – потрясающая атмосфера добрососедства и уюта, которую создал Александр Николаевич.

Александр Божко, владелец кофейни:

Мне нравятся очень работы Жбанова. И чтобы посмотреть их в Минске, надо во многие места поехать. Я решил нарисовать. Много приезжих людей, из России, из-за границы, чтобы все в одном месте посмотрели. Самому приятно и людям.

Сложно теперь уже сказать, что сделало это место легендарным: расписные стены во дворе или уникальный рецепт кофе «По-бедуински», который до сих пор пытаются выведать у Александра Николаевича.

Александр Божко, владелец кофейни:

Два парня из Голландии были, когда начинался у нас Интернет, начало 90-ых годов. У них бизнес здесь был, они развивали Интернет. И каждый вечер приходили пить кофе. Рецепт «по-бедуински» я придумал сам, три года придумывал, там 10 травок входит, я никому не говорю какие. Они хотели купить рецепт.

Собственную рецептуру кофе Александр Николаевич не рассекретил, но подчеркнул самое важное.

Александр Божко, владелец кофейни:

Я считаю, и полезно это, и красиво.

Горячий кофе и душевное тепло места, где его создает Александр Николаевич Божко, уже стали, пожалуй, одним из символов Минска.

Александр Божко, владелец кофейни:

Я считаю, надо работать до последнего. Дома сидеть нельзя. Работать и жить.