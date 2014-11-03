В Столинском районе пенсионер соорудил беседку и пальму из пластиковых бутылок

Новости Беларуси. В Столинском районе пенсионер соорудил беседку из пластиковых бутылок. Николай Федорович возвел ее во дворе собственного дома.

Мужчина признается: давно хотел благоустроить двор и найти применение «пластику».

На создание необычной архитектурной композиции ушло три месяца и несколько сотен бутылок.

Николай Ершов:

В Интернете глянул беседку. Захотел такую крышу, куполом. Слишком много работы. Детвора тут гуляет летом, у меня же две внучки. Придут, играют. Сам сижу.

«Прижилась» в этом дворе и яркая пластиковая пальма. Малые формы пришлись по душе и соседям. Теперь всем домом собирают «тару» для новых построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.