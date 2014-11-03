Американец без страховки прошел по канату между двумя небоскребами на высоте 200 м в Чикаго

Новости США. Мировой рекорд на 200-метровой высоте установил канатоходец из США. Ник Валленда прошел по тросу, натянутому между двумя небоскребами в Чикаго, без страховки. На это ему потребовалось 6,5 минут.

За трюком с земли и из окон следили тысячи человек. Погода была не самая лучшая для прогулок на такой высоте. Ветер достигал 40 километров в час.

Ранее он совершил проход по тросу над расположенным в американском штате Аризона Гранд-Каньоном. Всего на счету канатоходца семь достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.