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Американец без страховки прошел по канату между двумя небоскребами на высоте 200 м в Чикаго

03 ноября 2014 10:03
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Новости США. Мировой рекорд на 200-метровой высоте установил канатоходец из США. Ник Валленда прошел по тросу, натянутому между двумя небоскребами в Чикаго, без страховки. На это ему потребовалось 6,5 минут.

За трюком с земли и из окон следили тысячи человек. Погода была не самая лучшая для прогулок на такой высоте. Ветер достигал 40 километров в час.

Ранее он совершил проход по тросу над расположенным в американском штате Аризона Гранд-Каньоном. Всего на счету канатоходца семь достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Экстрим # Фотофакт

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