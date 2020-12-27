«Вы сделали невозможное, мы пока это ещё не осознаём». Политолог Николай Щёкин обратился к Президенту Беларуси

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» политолог, кандидат философских наук Николай Щекин. Юлия Бешанова, СТВ:

Конец года, принято подводить итоги. Хотелось бы сегодня тоже поговорить обо всем том, что происходило в стране. Сегодня, на мой взгляд, достаточно такой исторический день – первый раз с момента выборов мы не увидели массового призыва выходить на улицы, как это было все предыдущие почти 140 дней. Как вам кажется, что это значит, и мы можем ли говорить о том, что фактически вот это движение пришло в упадок? Люди начинают осознавать, что их завели в тупик и выхода у них уже нет

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Подводя определенные итоги года, надо сказать, что год был нетривиален, решения – нестандартные. Но год был таким, каким мы его сделали. Это 75-летие окончания войны – это очень важное событие, знаковое. Это, конечно, для всей нашей Беларуси – выборы главы государства, и чем дальше от 9 августа мы отходим, тем больше мы понимаем, что Президент законно избран, за него голосовали действительно свыше 80 %. Все остальное – это была просто элементарная попытка государственного переворота. Сейчас мы это начинаем уже понимать. Сегодняшние отголоски – я бы не придавал исторического значения – просто люди начинают осознавать, что их завели в тупик и выхода у них уже нет. То, что мы видим, – это судороги предателей и тех аферистов, которые живут на гранты западные и которые уже, по-моему, сами не знают, чего хотят – повторяют ошибки 2018 года, которые были связаны с Белорусской народной республикой: раздача этих паспортов, каких-то справок и все остальное. Это все у нас называется в славянской традиции предательством. Мы сейчас наблюдаем, что ряд дипломатов просто плюнули в душу всей стране

Юлия Бешанова:

Достаточно много людей, в том числе абсолютно разных профессий, громко заявляли о своем уходе. Наверное, самый яркий был демарш дипломатических работников. Мы помним: экс-посол в Аргентине, не так давно господин Лещеня тоже высказался по этому поводу. Николай Щекин:

Вообще, дипломат – это штучный (я не скажу «товар»), но это личности с большой буквы. И когда мы сейчас наблюдаем, что ряд дипломатов просто плюнули в душу всей стране, а это же воины на первых рубежах, это те, кто создает не просто имидж страны – нет, дело не имидже, – а кто формирует, наверное, вообще все созидательные нити взаимодействия нашей страны со всем остальным миром. И когда несколько дипломатов так себя повели недостойно, низко, подло, омерзительно, то, наверное, даже прислушиваться к ним не хочется. Единственное могу сказать, что это в высшей степени проба предательства – это первое. Второе – если вы люди чести, как они говорят неоднократно в своих выступлениях, что «мы люди чести», тогда положи рапорт, уйди с этой должности и, как ты считаешь необходимым, борись за так названную свободу. Но вы же поступаете по-другому – я обращаюсь сейчас к ним – и, как и бывшие некоторые наши дипломаты, вы же сначала… некоторые там бегут в машине польского посла, это уже о многом говорит, некоторые не хотят возвращаться, но это ваш выбор, вы должны знать, что теперь на вас поставлен крест. И крест поставил не глава государства своим указом, что он и правильно сделал, а крест поставил белорусский народ, вы предали свой белорусский народ в самых уязвимых местах. Вот это страшно. А их потуги все относительно каких-то там заявлений, просьб, даже некоторые требовали признать-не признать и уж тем более ввести санкции против родной страны – вот здесь мы все, наверное, начинаем понимать, что демократия и фашизм – это две стороны одной медали. На то они и дипломаты, чтобы при вот этом хаосе информационном иметь выдержку, терпение, расставлять акценты, и, главное, ты служишь стране. Вот что очень важно. Юлия Бешанова:

Но ведь, согласитесь, им обещали чуть ли не руководящие посты в стране. Николай Щекин:

Когда вы говорили, что выделили гранты – сначала 54 миллиона, потом еще 20 с чем-то, – я бы многое отдал, чтобы посмотреть, кто же расписался в ведомости в получении этих денег. Я думаю, что как раз вот эти люди не расписывались. Там кто-то рядом с Тихановской расписался, кто сейчас будет отчитываться за эти деньги. Вот это все, что мы сейчас видим, – это и есть отчет, риторический, но все-таки отчет за те деньги, которые получили. Как себя Литва повела? Ну, вот теперь мы должны делать выводы

Николай Щекин:

25 декабря глава государства посещал больницу. Он правильно сказал, и мы это видим на протяжении 26 лет, относительно того, что там, где возникают какие-то сомнения, проблемы, он всегда находится в центре этих событий. И пытается поправить ситуацию, если она какая-то проблематичная. Речь шла и о строительстве новой больницы. Я думаю, что эти деньги могли бы пойти на строительство новой больницы либо на оборудование. То, в чем мы сейчас очень нуждаемся. Либо в тех же вакцинах. Вот и все, все очень просто, вот это и есть «думать о народе», а не то, как произошло, как сейчас пытаются даже заблокировать счета некоторых наших санаториев. Причем санаторий в Друскининкае – это санаторий для детей, он еще с советских времен, построен был приказом ЦК Компартии Беларуси. Хочу сказать, что уникальный санаторий во всех отношениях. Как себя Литва повела? Ну, вот теперь мы должны делать выводы. Юлия Бешанова:

Но, согласитесь, достаточно бурная имитация деятельности сейчас за рубежом. В пятницу они назвали это творческим проектом – посольство свободной и демократической Республики Беларусь в Германии приглашало всех желающих получить паспорта новые и отправить открытки политзаключенным. Как реагировать на такие события и стоит ли на это реагировать или это нужно воспринимать как действительно творческий флешмоб, что это? Если вы вышли на улицу, вы должны отвечать, тем более что это незаконные выходы

Николай Щекин:

На мой взгляд, на официальном уровне стоит реагировать, потому что это посольство. Что бы мы ни говорили, это территория Германии и надо понимать, что некоторые круги в Германии придерживаются такой позиции. О чем мы говорили – повторяют те же ошибки, наступают на те же грабли (2018 года) – это первое. И второе – у меня в этой связи много риторических вопросов. Что это за политзаключенные? Что это за гражданское общество, которое назначило их политзаключенными? Что это за правозащитники такие? Что это за аферисты, которые вдруг появились у нас? Незнамо кто они такие, где они работают. Составляют какие-то списки, что-то еще, а в конечном результате мы видим элементарные вещи: просто человек преступил закон административный, уголовный. Все, кто преступил закон по тем или иным статьям, вдруг становятся политзаключенными. Странно. Последние высказывания одной, так сказать, знаменитой нашей спортсменки, которой не понравилось в СИЗО или где там. Почему там должно нравиться? Давайте изначально исходить из того, что вы вышли на улицу. Сколько бы вам ни было лет, если вы вышли на улицу, вы должны отвечать. Тем более, основа всего, что это незаконные выходы. Были незаконные выходы, все, значит вступает в силу закон. В свое время у Президента была хорошая фраза, в одном из интервью, по-моему, западноевропейским телеканалам он сказал: «Недатыкальных у нас нет». Независимо, ты лауреат Нобелевской премии, ты госпремией награжден – если ты преступил закон, будь так любезен, отвечай по закону. Все остальное – это эмоции. Эти все вещи надо рассматривать без эмоций. Это действительно все уйдет через пару недель, а власти и дипкорпусу нашему, я думаю, следует сделать определенную ноту, я думаю, они профессионалы, знают, как это делать. Юлия Бешанова:

Я так понимаю, и вернуться в Беларусь они сейчас не могут, поскольку возбуждено уголовное дело о создании экстремистского формирования. Я посмотрел несколько выступлений тех же бывших послов. Наверное, живут они в другом мире Николай Щекин:

Ну, кстати, правильно. Любая адекватная страна, во-первых, может лишить этих лиц гражданства. И это было бы правильно, а то, что возбудили уголовное дело – тоже все законно и, я считаю, справедливо. Вы стали врагами своей страны – это первое. Второе – так получается, что они, будучи за границей, потеряли реальность. Они не чувствуют, что здесь происходит. Я посмотрел несколько выступлений тех же бывших послов. Наверное, живут они в другом мире. Они не понимают, что большинство людей работает в сельском хозяйстве, на предприятиях. Ведь ни одно предприятие не остановилось, не бастовало, все государственные предприятия работают, даже частные какие-то, частно-государственные тоже работают, выплачиваются вовремя зарплаты, социальные пособия. Ведь все обязательства, которые взяло на себя государство, – даже в этот год пандемии, очень сложный год, еще мы последствия будем расхлебывать – оно выполнило все социальные обязанности, взятые на себя. И об этом Президент говорил. Посмотрите, как модернизировали сейчас систему здравоохранения. Ведь никто еще, ни один из оппозиционеров не предъявил и не может предъявить никакого требования или чего-то еще, что не выполнено.

Юлия Бешанова:

Последствия 2020 года будут долго еще аукаться и в мировой экономике, и в белорусских реалиях. Как вы видите сценарий развития, что будет дальше? Впереди ВНС, о котором мы много говорим, конституционная реформа, о которой мы также не единожды рассказывали. Как будут дальше развиваться события? Важно выстроить ту белорусскую модель развития, которая отвечала бы уже новым условиям Николай Щекин:

Чтобы не возвращаться перед Новым годом к этой грязи всей, которую так названные оппозиционеры... просто хлопцы решили, наверное, торгануть страной. Вот и все. Подзаработать, такое складывается впечатление. Что касается предстоящих событий, да, будет Всебелорусское народно собрание, будет модернизация Конституции. Я уже говорил об этом и повторюсь, что это не панацея от всех бед, нет. Это всего лишь ориентир, стратегия на пятилетку, там будут определены все основные направления развития страны. Конституция не должна подвергаться глобальной какой-то модернизации, она себя проявила очень неплохо в эти сложные времена. В данном случае надо определиться с некоторыми деталями, о чем говорил Президент. Важно выстроить ту белорусскую модель развития, которая отвечала бы уже новым условиям. Юлия Бешанова:

При этом важно помнить и о санкциях, и о каких-то ограничениях, с которыми мы не сможем вести ту самую многовекторную политику, о которой мы так долго говорили и которую так долго выстраивали. Народ Беларуси должен повзрослеть и понять, что происходит