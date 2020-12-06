Николай Щёкин: Президент оказался «твёрдым орешком», республика устойчивой, экономика неразрушимой

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» журналист RT Константин Придыбайло и Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук.

Юлия Бешанова, СТВ:

Согласитесь, что последние уже две недели самые интересные новости приходят, как обычно, от Президента, но в необычной обстановке. Он встречается с врачами, посещает красные зоны. На этой неделе Президент был в Витебске, также посещал одно из медицинских учреждений. Там прозвучало много интересной информации. Одна из фраз, которая, наверное, будет ключевой в нашей беседе, он спросил: «Где деньги?» Те самые деньги, которые обещала нам заграница для борьбы с COVID. Денег по-прежнему нет. Очень много сейчас говорится о том, что белорусская революция делалась, образно говоря, за деньги заграницы, то есть заграница нам поможет. Что мы имеем по факту, оправдались ли эти ожидания? «Мы видим стиль работы Президента. Он должен вникнуть детально в организацию»

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Прежде всего хочу сказать, что мы видим стиль работы Президента. Он должен вникнуть детально в организацию – в данном случае в медицинскую систему – и в управление, и в качество оказываемых услуг. Это очень важный момент. И то, что Президент обещал – сам лично посмотрит, зайдет в каждую палату, пообщается – он должен прочувствовать. Вот это он сейчас и делает. Юлия Бешанова:

Сдулся ли протест? Ведь он подогревается достаточно активно в Telegram-каналах, это все подогревается, разогревается, в том числе в связи с COVID. Сейчас пошли разговоры о том, что скрывают статистику и так далее. Вторая волна пошла этих разговоров. Николай Щекин:

Вы знаете, что протест сдулся. Все-таки этот вопрос риторический «Где деньги?» говорит о том, что дело уже даже не в деньгах, а кто их получает и для чего они были сюда направлены. Ведь Президент сказал: «Вроде бы для гражданского общества», как нам говорили так названные оппозиционеры наши.

Константин Придыбайло, журналист RT:

Что такое «гражданское общество»? Мы с вами «гражданское общество»? «Нет в мире понятия такого – «идеальное гражданское общество», и реализации этой нет» Николай Щекин:

У меня всегда вопрос: дайте мне определение, что такое гражданское общество, и покажите хотя бы пример на одной стране, где это гражданское общество? В чем его суть и функция? Нет в мире понятия такого – «идеальное гражданское общество», и реализации этой нет. Вот в чем проблема. Это просто впихнули – вбрасывают деньги. Опять-таки себе в карман вбрасывают. Но это произошло, знаете, еще и перед 9 августа, ну кто-то что-то пообещал нашим оппозиционерам. Купить их, может быть, не купили, зато они пообещали на примере Украины раздербанить страну, развести ее, расчистить, приватизировать, о чем мы сейчас говорили, и за это получить какой-то куш. Юлия Бешанова:

Они ведь обещали оплачивать штрафы, оплачивать какие-то юридические услуги. Что мы имеем по факту? Константин Придыбайло:

По факту мы имеем громкое интервью, которое разошлось по интернету, руководителя одного из фондов, который сказал прямым текстом: «Это ваши проблемы. Всем ничего не обещали». Николай Щекин:

«Я могу только дать 7 тысяч и не более того», хотя у него там 100 тысяч, а может быть и больше. То есть он реально об этом говорит. Юлия Бешанова:

То есть немного денег, временное жилье, а дальше разбирайтесь сами?

Николай Щекин:

А что значит временное жилье? Вы посмотрите: те, кто выезжает сейчас, они же живут в резервации, по большому счету в гетто переселенцев. Константин Придыбайло:

С сирийцами, иранцами, африканцами. Николай Щекин:

На территории Польши, Литвы, Латвии, получают 2,5 доллара в день (в Литве и Латвии). Константин Придыбайло:

Говорят, 3 евро, но при этом пачка сигарет стоит в районе 5. Николай Щекин:

Более того, те, кто уезжал, они уже выкладывают свою характеристику, скажем так, и ищут работу. Вот и все.



Кстати, это было то же самое в Украине. Ведь там уже должности были расписаны. Помните, один из фильмов предвыборных гражданки Тихановской, когда они там в микроавтобусе ездили по республике и тогда уже обсуждали, кому какая должность достанется. Правда, мадам Тихановская сказала о том, что она не разбирается в экономике, что ей делать? Что ей ответили – Зеленскому и всем предшествующим президентам – мы вам дадим людей, у нас есть люди.

Юлия Бешанова:

Опять заграница поможет. Николай Щекин:

Вот о чем речь. И заграница нам поможет – дадут деньги, вы ничего не делайте, только подписывайте. Константин Придыбайло:

Вспомнили Украину: какой-то очередной политический выкидыш Саакашвили был, иностранные граждане, министры... Николай Щекин:

Кстати, я сейчас удивлен, сейчас без него обошлось – дележка этих денег. Константин Придыбайло:

Почему, кстати? Где Саакашвили в нашей белорусской революции? Николай Щекин:

Ну, наверное, как-то не доехал. Все-таки он там ищет себе политическое место и интересы в Грузии. Юлия Бешанова:

Если говорить про должности, о портфеле, который уже поделили, не складывается ли у вас ощущение, что они уже сами запутались в многочисленных созданных Советах, движениях? Николай Щекин:

Посмотрите выступления Латушко, Цепкало, Тихановской – они, во-первых, все противоречивые. Все каждый о своем. Кстати, лауреат Нобелевской премии почему-то молчит.

Константин Придыбайло:

Она слилась на самом деле. «Необходимо расплачиваться за то, что в тебя влили в свое время, до 9 августа» Николай Щекин:

Там многие слились или их слили, скажем так. Сейчас пошел процесс такой: необходимо расплачиваться за то, что в тебя влили в свое время, до 9 августа. Теперь же нужно расплачиваться. Президент оказался «твердым орешком», республика оказалась устойчивой, экономика в этом смысле неразрушимой, силовики действительно оказались устойчивыми во всех отношениях, то есть страна сохранена. У них не получилось ее, во-первых, развести, а во-вторых, разорвать. Но надо же расплачиваться за те гранты, которые они получили. Как расплачиваться? Каждую неделю получается формируется новый совет, по их мнению. Юлия Бешанова:

Это что? База финансовых потоков? Николай Щекин:

Это оправдательный приговор, они делают для себя оправдательный приговор Западу. Константин Придыбайло:

Они отмазываются, давайте говорить прямым текстом. Николай Щекин:

Я уже так мягко говорю. «Амбиции Варшавы и Литвы не исчезли. К сожалению, они остались»

Николай Щекин:

Есть реестр, мы знаем чиновников в лицо. Все чиновники сейчас, извините за такой пафос, с народом. В субботу все чиновники сидели на прямых линиях и отвечали на вопросы, решали конкретные, бытовые проблемы людей. Вот чем занимаются чиновники. Мы чиновников всех знаем в лицо. Теперь пришло время, когда вот этих так сказать оппозиционеров будут сливать. Но, конечно, амбиции Варшавы и Литвы не исчезли. К сожалению, они остались, хотя уже и Запад стал их сливать, точнее США. Но сама Варшава, по-моему, еще питает какие-то надежды и пытается вывести на путь как раз не просто санкций, а уже точечных санкций: в банковской, финансовой сферах. Николай Щекин:

Вредит своему же народу. Они зря это делают с Беларусью, которая всегда доброжелательно относилась. У нас действительно очень много исторических корней Юлия Бешанова:

Это не скрывает откровенных территориальных аппетитов по поводу Беларуси. Тоже было озвучено не так давно.

Николай Щекин:

Это было всегда, по-моему. Понимаете, у них имперское мышление, но гипертрофированное. Оно осталось еще где-то в истории, но этот комплекс неполноценности (к великому сожалению, впервые об этом говорю на публике), особенно польского руководства, я думаю, на руку им не сыграет. Он приведет просто к развалу и имперского мышления, и Польши. То, что было перед Второй мировой войной. Они зря это делают, тем более с Беларусью, которая всегда к ним доброжелательно относилась. Тем более у нас действительно очень много исторических корней, вместе все-таки тысячу лет практически здесь росли, жили совместно и так сейчас к нам относится. Получается, что после этого у нас нет демократии и свободы? Юлия Бешанова:

Вы за более жесткие меры информационного пространства? «Наверное, ни один к нам претензии не предъявит вообще в мире, что мы кого-то ущемляли»