Николай Щёкин: Президент оказался «твёрдым орешком», республика устойчивой, экономика неразрушимой

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» журналист RT Константин Придыбайло и Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук.
Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» журналист RT Константин Придыбайло и Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук.
Юлия Бешанова, СТВ:
Согласитесь, что последние уже две недели самые интересные новости приходят, как обычно, от Президента, но в необычной обстановке. Он встречается с врачами, посещает красные зоны.
На этой неделе Президент был в Витебске, также посещал одно из медицинских учреждений. Там прозвучало много интересной информации. Одна из фраз, которая, наверное, будет ключевой в нашей беседе, он спросил: «Где деньги?» Те самые деньги, которые обещала нам заграница для борьбы с COVID. Денег по-прежнему нет.
Очень много сейчас говорится о том, что белорусская революция делалась, образно говоря, за деньги заграницы, то есть заграница нам поможет. Что мы имеем по факту, оправдались ли эти ожидания?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Прежде всего хочу сказать, что мы видим стиль работы Президента. Он должен вникнуть детально в организацию – в данном случае в медицинскую систему – и в управление, и в качество оказываемых услуг. Это очень важный момент. И то, что Президент обещал – сам лично посмотрит, зайдет в каждую палату, пообщается – он должен прочувствовать. Вот это он сейчас и делает.
Юлия Бешанова:
Сдулся ли протест? Ведь он подогревается достаточно активно в Telegram-каналах, это все подогревается, разогревается, в том числе в связи с COVID. Сейчас пошли разговоры о том, что скрывают статистику и так далее. Вторая волна пошла этих разговоров.
Николай Щекин:
Вы знаете, что протест сдулся. Все-таки этот вопрос риторический «Где деньги?» говорит о том, что дело уже даже не в деньгах, а кто их получает и для чего они были сюда направлены. Ведь Президент сказал: «Вроде бы для гражданского общества», как нам говорили так названные оппозиционеры наши.
Константин Придыбайло, журналист RT:
Что такое «гражданское общество»? Мы с вами «гражданское общество»?
Николай Щекин:
У меня всегда вопрос: дайте мне определение, что такое гражданское общество, и покажите хотя бы пример на одной стране, где это гражданское общество? В чем его суть и функция? Нет в мире понятия такого – «идеальное гражданское общество», и реализации этой нет. Вот в чем проблема. Это просто впихнули – вбрасывают деньги. Опять-таки себе в карман вбрасывают.
Но это произошло, знаете, еще и перед 9 августа, ну кто-то что-то пообещал нашим оппозиционерам. Купить их, может быть, не купили, зато они пообещали на примере Украины раздербанить страну, развести ее, расчистить, приватизировать, о чем мы сейчас говорили, и за это получить какой-то куш.
Юлия Бешанова:
Они ведь обещали оплачивать штрафы, оплачивать какие-то юридические услуги. Что мы имеем по факту?
Константин Придыбайло:
По факту мы имеем громкое интервью, которое разошлось по интернету, руководителя одного из фондов, который сказал прямым текстом: «Это ваши проблемы. Всем ничего не обещали».
Николай Щекин:
«Я могу только дать 7 тысяч и не более того», хотя у него там 100 тысяч, а может быть и больше. То есть он реально об этом говорит.
Юлия Бешанова:
То есть немного денег, временное жилье, а дальше разбирайтесь сами?
Николай Щекин:
А что значит временное жилье? Вы посмотрите: те, кто выезжает сейчас, они же живут в резервации, по большому счету в гетто переселенцев.
Константин Придыбайло:
С сирийцами, иранцами, африканцами.
Николай Щекин:
На территории Польши, Литвы, Латвии, получают 2,5 доллара в день (в Литве и Латвии).
Константин Придыбайло:
Говорят, 3 евро, но при этом пачка сигарет стоит в районе 5.
Николай Щекин:
Более того, те, кто уезжал, они уже выкладывают свою характеристику, скажем так, и ищут работу. Вот и все.
Кстати, это было то же самое в Украине. Ведь там уже должности были расписаны.
Помните, один из фильмов предвыборных гражданки Тихановской, когда они там в микроавтобусе ездили по республике и тогда уже обсуждали, кому какая должность достанется. Правда, мадам Тихановская сказала о том, что она не разбирается в экономике, что ей делать? Что ей ответили – Зеленскому и всем предшествующим президентам – мы вам дадим людей, у нас есть люди.
Юлия Бешанова:
Опять заграница поможет.
Николай Щекин:
Вот о чем речь. И заграница нам поможет – дадут деньги, вы ничего не делайте, только подписывайте.
Константин Придыбайло:
Вспомнили Украину: какой-то очередной политический выкидыш Саакашвили был, иностранные граждане, министры...
Николай Щекин:
Кстати, я сейчас удивлен, сейчас без него обошлось – дележка этих денег.
Константин Придыбайло:
Почему, кстати? Где Саакашвили в нашей белорусской революции?
Николай Щекин:
Ну, наверное, как-то не доехал. Все-таки он там ищет себе политическое место и интересы в Грузии.
Юлия Бешанова:
Если говорить про должности, о портфеле, который уже поделили, не складывается ли у вас ощущение, что они уже сами запутались в многочисленных созданных Советах, движениях?
Николай Щекин:
Посмотрите выступления Латушко, Цепкало, Тихановской – они, во-первых, все противоречивые. Все каждый о своем. Кстати, лауреат Нобелевской премии почему-то молчит.
Константин Придыбайло:
Она слилась на самом деле.
Николай Щекин:
Там многие слились или их слили, скажем так.
Сейчас пошел процесс такой: необходимо расплачиваться за то, что в тебя влили в свое время, до 9 августа. Теперь же нужно расплачиваться.
Президент оказался «твердым орешком», республика оказалась устойчивой, экономика в этом смысле неразрушимой, силовики действительно оказались устойчивыми во всех отношениях, то есть страна сохранена. У них не получилось ее, во-первых, развести, а во-вторых, разорвать. Но надо же расплачиваться за те гранты, которые они получили. Как расплачиваться? Каждую неделю получается формируется новый совет, по их мнению.
Юлия Бешанова:
Это что? База финансовых потоков?
Николай Щекин:
Это оправдательный приговор, они делают для себя оправдательный приговор Западу.
Константин Придыбайло:
Они отмазываются, давайте говорить прямым текстом.
Николай Щекин:
Я уже так мягко говорю.
Николай Щекин:
Есть реестр, мы знаем чиновников в лицо. Все чиновники сейчас, извините за такой пафос, с народом. В субботу все чиновники сидели на прямых линиях и отвечали на вопросы, решали конкретные, бытовые проблемы людей. Вот чем занимаются чиновники. Мы чиновников всех знаем в лицо.
Теперь пришло время, когда вот этих так сказать оппозиционеров будут сливать. Но, конечно, амбиции Варшавы и Литвы не исчезли. К сожалению, они остались, хотя уже и Запад стал их сливать, точнее США. Но сама Варшава, по-моему, еще питает какие-то надежды и пытается вывести на путь как раз не просто санкций, а уже точечных санкций: в банковской, финансовой сферах.
Николай Щекин:
Вредит своему же народу.
Юлия Бешанова:
Это не скрывает откровенных территориальных аппетитов по поводу Беларуси. Тоже было озвучено не так давно.
Николай Щекин:
Это было всегда, по-моему. Понимаете, у них имперское мышление, но гипертрофированное. Оно осталось еще где-то в истории, но этот комплекс неполноценности (к великому сожалению, впервые об этом говорю на публике), особенно польского руководства, я думаю, на руку им не сыграет. Он приведет просто к развалу и имперского мышления, и Польши. То, что было перед Второй мировой войной. Они зря это делают, тем более с Беларусью, которая всегда к ним доброжелательно относилась. Тем более у нас действительно очень много исторических корней, вместе все-таки тысячу лет практически здесь росли, жили совместно и так сейчас к нам относится. Получается, что после этого у нас нет демократии и свободы?
Юлия Бешанова:
Вы за более жесткие меры информационного пространства?
Николай Щекин:
Вы знаете, эти жесткие меры уже видны. Еще раз повторю, что государство сделало очень серьезные выводы, а что касается «карты поляка» и всего остального, то еще в 1996 году на Всебелорусском народном собрании политика была определена Президентом. Это многоконфессиональность, это широкая палитра многоязычия, это много культур. В этом плане Беларусь – одна из немногих европейских стран, которая приняла практически просто на ура и тихо, спокойно все возможные народности и религии, этносы. Наверное, ни один к нам претензии не предъявит вообще в мире, что мы кого-то ущемляли.
Николай Щекин:
Думаю, в ближайшие полгода будет принято очень много законопроектов относительно защиты в информационном поле. То, что на законодательном уровне надо ставить заслон – это правда. Скажу больше, вы спрашивали, что будут критиковать за жесткие меры, опять-таки в рамках закона. Ну и что? Пусть критикуют. Вопросов нет, вообще это наше государство и наше общество. Кто его еще будет защищать?