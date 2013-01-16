Российские учёные делают мармелад из рыбьей чешуи

Новости России. Ученые из Калининградского государственного технического университета разработали технологию, благодаря которой получить мармелад теперь можно будет из отходов рыбопереработки. В результате переработки рыбы до 50% ее веса идет в отходы. Сегодня предприятия практически не используют вторичное сырьё в производстве и вывозят на свалки.

Разработчики новой технологии уверены, что в скором времени технология будет востребована на рыбоперерабатывающих предприятиях. Сейчас они занимаются оформлением патента на изобретение.

Ольга Мезенова, профессор, доктор технических наук КГТУ:

Нам удалось разработать новый вид жилейного биопродукта, который получается из вторичных отходов рыбопереработки, в том числе, и из чешуи. Пищевая промышленность получает новый вид натурального продукта, который можно использовать в различных отраслях производства продуктов питания.