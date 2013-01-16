Прямой эфир

Российские учёные делают мармелад из рыбьей чешуи

16 января 2013 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Ученые из Калининградского государственного технического университета разработали технологию, благодаря которой получить мармелад теперь можно будет из отходов рыбопереработки. В результате переработки рыбы до 50% ее веса идет в отходы. Сегодня предприятия практически не используют вторичное сырьё в производстве и вывозят на свалки.

Разработчики новой технологии уверены, что в скором времени технология будет востребована на рыбоперерабатывающих предприятиях. Сейчас они занимаются оформлением патента на изобретение.

Ольга Мезенова, профессор, доктор технических наук КГТУ:
Нам удалось разработать новый вид жилейного биопродукта, который получается из вторичных отходов рыбопереработки, в том числе, и из чешуи. Пищевая промышленность получает новый вид натурального продукта, который можно использовать в различных отраслях производства продуктов питания.

# общество # Изобретения

Другие новости рубрики

Все новости
Первыми виртуальными учебниками уже могут воспользоваться белорусские школьники
16 января 2013 13:50

Первыми виртуальными учебниками уже могут воспользоваться белорусские школьники

Скорочтение – это не только быстрое чтение, но еще тренировка памяти и внимания
15 января 2013 13:44

Скорочтение – это не только быстрое чтение, но еще тренировка памяти и внимания

Президент Беларуси считает заработную плату учителей в настоящее время низкой и пообещал ее повысить
15 января 2013 13:37

Президент Беларуси считает заработную плату учителей в настоящее время низкой и пообещал ее повысить