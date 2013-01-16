Первыми виртуальными учебниками уже могут воспользоваться белорусские школьники

Новости Беларуси. Первые копии учебников появились в Интернете. Виртуальные книги можно найти на сайте Национального института образования, а также на портале Министерства образования. Теперь школьники смогут бесплатно скачать учебник на компьютер или телефон и пользоваться им в любое время - как на уроке, так и дома.

Это позволит учащимся, которые, например, имеют проблемы со здоровьем, не носить тяжелые портфели. А к 2014 году специалисты и вовсе намерены создать единую электронную библиотеку учебной литературы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.