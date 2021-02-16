Украинский политолог о Бабарико: мы тоже это проходили. Когда Юлия Тимошенко привлекалась к уголовной ответственности

Александр Семченко, доктор политических наук (Украина):

Мы тоже это проходили. К примеру, когда бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко привлекалась к уголовной ответственности за экономическое преступление, но при этом вся Европа стояла на ушах: мол, как мы такую красивую, хорошую женщину садим по политическим мотивам? Хотя там были исключительно экономические мотивы. Потом, уже при Порошенко, эти вопросы снова поднимались. Нужно представить его не как экономического преступника. Не как человека, который тупо ограбил банк, который ему не принадлежит, но которым он управлял, а как политического узника, чтобы суд принял нужное решение для Бабарико: отпустил его на свободу, желательно со всем награбленным.