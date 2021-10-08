Лежало в шкафу более 30 лет. В Минске стартовала операция «Арсенал», минчане сдают оружие

Новости Беларуси. В первый день проведения операции «Арсенал» жители Центрального района добровольно сдали два гладкоствольных ружья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина принес охотничье оружие, которое в 1970 году ему подарили сослуживцы. Еще один минчанин приобрел ствол в советские времена, но на учет не поставил. Оружие пролежало в шкафу более 30 лет. Увидев сообщение в СМИ о проведении «Арсенала», он позвонил в районное управление внутренних дел с просьбой об утилизации ружья.