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Лежало в шкафу более 30 лет. В Минске стартовала операция «Арсенал», минчане сдают оружие

08 октября 2021 14:51
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Новости Беларуси. В первый день проведения операции «Арсенал» жители Центрального района добровольно сдали два гладкоствольных ружья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Лежало в шкафу более 30 лет. В Минске стартовала операция «Арсенал», минчане сдают оружие-1

Мужчина принес охотничье оружие, которое в 1970 году ему подарили сослуживцы. Еще один минчанин приобрел ствол в советские времена, но на учет не поставил. Оружие пролежало в шкафу более 30 лет. Увидев сообщение в СМИ о проведении «Арсенала», он позвонил в районное управление внутренних дел с просьбой об утилизации ружья.  

Лежало в шкафу более 30 лет. В Минске стартовала операция «Арсенал», минчане сдают оружие-4

Всего сотрудники Центрального РУВД по месту жительства граждан изъяли более 1 500 единиц боеприпасов, и свыше 130 единиц было сдано гражданами добровольно. Передано и три единицы незарегистрированного оружия.  

# Оружие и боеприпасы # общество # Фотофакт

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