«Элита криминальной милиции». Подразделения по наркоконтролю отмечают 25-летие со дня образования

Новости Беларуси. 9 октября отмечают День образования подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Решение об их создании было принято в 1996 году. За 25 лет служба стала значимой частью системы органов внутренних дел с надежным кадровым ядром.

Одной из важных задач подразделения является борьба с незаконным наркооборотом. Долгая и непрерывная работа приносит ощутимые результаты. Статистика раскрываемости преступлений значительно увеличилась. Благодаря активной позиции по противодействию незаконному обороту наркотиков Беларусь заслужила признанный авторитет мирового сообщества.

Кирилл Валюшко, старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РУВД:

Сбытчики и иные лица, по которым мы работаем, не выбирают время для осуществления своей преступной деятельности. Соответственно, и нам приходится работать как ночью, так и в любое другое время суток, независимо от того, выходной это или будний день. Именно такая внутренняя сильная мотивация и заставляет людей работать в наркоконтроле. Конечно, руководствуемся законностью, действующими нормами права, существующими в Республике Беларусь. Но, как правило, в основе всего стоит принцип человечности.

Андрей Фролов, первый заместитель начальника Ленинского РУВД:

Преступления в первую очередь имущественного характера в Минске, да и в республике в целом совершаются наркозависимыми лицами. Поэтому изъятие этих людей из общества, их направление на принудительное лечение по решению суда, в места лишения свободы на длительные сроки, поэтому уменьшается число преступлений не только по линии наркоконтроля, но и в целом по уголовному розыску. То есть помогает наркоконтроль и другим службам милиции бороться с преступностью. Служба за 25 лет значительно развилась, достигла многого. Для наркоконтроля это был такой период становления. Действительно превратилась в элиту криминальной милиции.