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«Это очень хорошая традиция». Посмотрите, как депутаты наводили порядок в Александровском сквере

08 октября 2021 14:56
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Новости Беларуси. К масштабному благоустройству столицы подключаются представители власти, депутатский корпус, трудовые коллективы и молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Это очень хорошая традиция». Посмотрите, как депутаты наводили порядок в Александровском сквере-1

Вместе минчане наводят порядок и чистоту. Депутаты Мингорсовета приняли участие в благоустройстве территории одного из любимых мест отдыха горожан – Александровского сквера. Представители законодательной власти навели порядок в зеленой зоне, в том числе убрали листву.  

«Это очень хорошая традиция». Посмотрите, как депутаты наводили порядок в Александровском сквере-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мне как председателю Минского городского Совета депутатов очень хочется обратиться к минчанам. Уважаемые минчане, дорогие друзья, приглашаю вас принять участие в благоустройстве своих дворовых территорий, выходите в скверы, парки, приводите свои семьи. Мы с вами должны навести порядок в нашем прекрасном городе и сделать так, чтобы Минск стал еще лучше, краше и зеленее.  

«Это очень хорошая традиция». Посмотрите, как депутаты наводили порядок в Александровском сквере-7

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это очень хорошая традиция, она давняя и правильная, потому что просто так вот с коллегами, друзьями выйти навести порядок в родном городе, сделать его краше, наряднее, подготовить его к зиме, а весной подготовить к лету это здорово. Ну и погода благоприятствует, значит, мы делаем благое дело.  

Республиканский субботник состоится завтра, 9 октября. В каждом районе столицы предусмотрена локация по наведению порядка. Все желающие будут обеспечены инвентарем и посадочным материалом.  

# Субботники в Беларуси # общество # Андрей Бугров # Сергей Кулик # Фотофакт

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