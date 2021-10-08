«Это очень хорошая традиция». Посмотрите, как депутаты наводили порядок в Александровском сквере

Новости Беларуси. К масштабному благоустройству столицы подключаются представители власти, депутатский корпус, трудовые коллективы и молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вместе минчане наводят порядок и чистоту. Депутаты Мингорсовета приняли участие в благоустройстве территории одного из любимых мест отдыха горожан – Александровского сквера. Представители законодательной власти навели порядок в зеленой зоне, в том числе убрали листву.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов: Мне как председателю Минского городского Совета депутатов очень хочется обратиться к минчанам. Уважаемые минчане, дорогие друзья, приглашаю вас принять участие в благоустройстве своих дворовых территорий, выходите в скверы, парки, приводите свои семьи. Мы с вами должны навести порядок в нашем прекрасном городе и сделать так, чтобы Минск стал еще лучше, краше и зеленее.

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Это очень хорошая традиция, она давняя и правильная, потому что просто так вот с коллегами, друзьями выйти навести порядок в родном городе, сделать его краше, наряднее, подготовить его к зиме, а весной подготовить к лету – это здорово. Ну и погода благоприятствует, значит, мы делаем благое дело.

Республиканский субботник состоится завтра, 9 октября. В каждом районе столицы предусмотрена локация по наведению порядка. Все желающие будут обеспечены инвентарем и посадочным материалом.