Жерар Депардье: Беларусь напоминает Швейцарию, но является более чистой и интересной страной

Новости Беларуси. Жерар Депардье собирается пожить в Беларуси. Об этом знаменитый французский актер сообщил в интервью журналу Le Figaro TV Magazine.

Продать все имущество во Франции, чтобы жить в Беларуси. Этот страстный порыв появился после того, как актер погостил в наших краях. В конце июля актеру и бизнесмену показали несколько сельхозпроизводств под Минском, угощали драниками, шкварками с молодой картошкой. А на прощание подарили национальный костюм – вышиванку и соломенную шляпу.

Одно из самых ярких событий той поездки – встреча с Александр Лукашенко. Президент показал свою резиденцию и дал актеру мастер-класс косьбы. Депардье пообещал обязательно вернуться в Беларусь, которая произвела на него по-настоящему сильное впечатление. О он чем еще раз рассказал в интервью корреспонденту программы «Неделя» на СТВ.

Жерар Депардье, актер, режиссер:

Беларусь произвела на меня необычайное впечатление. Да, она напоминает Швейцарию, но является более чистой и интересной страной. Я был удивлен качеством жизни белорусов. Видел людей, их дома. Видно, что люди счастливы и гордятся своим государством. Раньше я слышал из СМИ о Беларуси как о стране, где трудно жить, где правит диктатор. Однако, когда встретился с президентом Лукашенко, лично убедился в обратном. А еще в том, что такие журналисты – идиоты, те, кто в таком негативном ключе говорят о Беларуси.

Это интервью Жерар Депардье дал нашему телеканалу для многосерийного документального проекта «Я шагаю по стране». Его зрители увидят уже во второй половине этого месяца.