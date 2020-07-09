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«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?

09 июля 2020 20:59
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Новости Беларуси. До открытия «Славянского базара» остается всего неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники музыкальных конкурсов уже начинают приезжать в Беларусь.

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-1

Готовится Витебск и к встрече многочисленных гостей. В активной фазе сейчас монтаж сразу нескольких сцен, в том числе и в Летнем амфитеатре.

Ключевые события фестивального июля в своем репортаже собрала Анастасия Бут.

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-4

Диана Пашко, участница XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2020»:
Еще очень много работы впереди. И проделана большая работа, в первую очередь работа над собой. Я так, наверное, этого хочу, что действительно готова, если нужно, пойти и пешком, быть очень-очень заранее. Но прийти и дойти до сцены «Славянского базара».

Поездами, самолетами, пароходами. В общем, любыми путями в сложившейся ситуации пытаются добраться до фестивального Витебска победители национальных отборочных туров взрослого и детского конкурсов.

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-7

Изначально заявлялось о 27 странах-участницах. На сегодня их чуть меньше. Но ситуация, уверяют организаторы, может измениться в любую минуту.

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-10

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Желание поучаствовать на «Славянском базаре» и проникнуться духом нашего фестиваля говорит о том, что у нас есть огромное доверие наших коллег, наших участников из разных стран мира. Оно позволяет им преодолевать все вот эти ограничения, которые существуют в их странах. И многие страны, несмотря на то, что им придется вернуться к себе в страну и находиться на обсервации в течение какого-то количества времени, они все равно сделали свой выбор и приедут к нам на фестиваль.

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-13

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-15

К сожалению, санитарная служба Германии не согласовала выезд за пределы страны хэдлайнера фестиваля Томаса Андерса. А концерт «Рок на все времена» пришлось перенести на 2021 год. Билеты будут действительны. Кстати, квитки на отмененные концерты можно будет обменять на любые другие с 11%-ной скидкой.

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-18

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
У нас новый проект появился, который мы тоже анонсируем. Это концерт мастеров искусств Украины. У нас прекрасный проект появился – концерт мастеров искусств нашей Беларуси. У нас замечательный проект в рамках Союзного государства, с замечательным российским коллективом «Фонограф-Симфо-Джаз» Сергея Жилина.

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-21

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-23

Топовые концерты пройдут, по традиции, на сцене Летнего амфитеатра. Эта площадка каждый год не перестает удивлять обилием света и фееричными спецэффектами. Монтаж главной сцены в эти дни в самом разгаре. Впервые он проводится силами белорусских техников.  

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-26

Алексей Одаренко, технический директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Впервые в этом году вместо плоского планшета сцены будет использован многоуровневый, многоярусный светодиодный пол высокого разрешения, со ступенями, что придаст, наверное, более емкую и более интересную картинку как для зрителей в зале, так и, соответственно, для телезрителей.

Плюс к тому, опять же, впервые мы будем использовать различные кинетические устройства, которые создадут не только статичную картинку, которая делалась осветительными приборами или хорошей графикой, а еще и динамику.

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-29

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-31

Кстати, площадок под открытым небом в этом году станет больше. Второй по значимости будет абсолютно новая локация, где состоятся не менее яркие события «Славянского базара».

«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?-34

Анастасия Бут, корреспондент:
Монтаж сцены возле концертного зала «Витебск» уже стартовал. Именно здесь будут выступать самые юные артисты фестиваля – участники детского музыкального конкурса «Витебск – 2020». По ночам эта площадка будет превращаться в кинотеатр под открытым небом.

Но, пожалуй, самая интересная информация для фанатов: именно здесь будут организованы «Звездные часы» – это встречи с самими известными артистами, которые приезжают на «Славянский базар». Ранее они были доступны только журналистам и аккредитованным участникам. Теперь – всем желающим.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Анастасия Бут # Диана Пашко # Светлана Авдеева # Глеб Лапицкий # Алексей Одаренко # Фотофакт

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