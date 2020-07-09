«Славянский базар – 2020». Как готовятся в Витебске к фестивалю и чем удивят в этом году?

Новости Беларуси. До открытия «Славянского базара» остается всего неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники музыкальных конкурсов уже начинают приезжать в Беларусь.

Готовится Витебск и к встрече многочисленных гостей. В активной фазе сейчас монтаж сразу нескольких сцен, в том числе и в Летнем амфитеатре. Ключевые события фестивального июля в своем репортаже собрала Анастасия Бут.

Диана Пашко, участница XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2020»:

Еще очень много работы впереди. И проделана большая работа, в первую очередь работа над собой. Я так, наверное, этого хочу, что действительно готова, если нужно, пойти и пешком, быть очень-очень заранее. Но прийти и дойти до сцены «Славянского базара». Поездами, самолетами, пароходами. В общем, любыми путями в сложившейся ситуации пытаются добраться до фестивального Витебска победители национальных отборочных туров взрослого и детского конкурсов.

Изначально заявлялось о 27 странах-участницах. На сегодня их чуть меньше. Но ситуация, уверяют организаторы, может измениться в любую минуту.

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Желание поучаствовать на «Славянском базаре» и проникнуться духом нашего фестиваля говорит о том, что у нас есть огромное доверие наших коллег, наших участников из разных стран мира. Оно позволяет им преодолевать все вот эти ограничения, которые существуют в их странах. И многие страны, несмотря на то, что им придется вернуться к себе в страну и находиться на обсервации в течение какого-то количества времени, они все равно сделали свой выбор и приедут к нам на фестиваль.

К сожалению, санитарная служба Германии не согласовала выезд за пределы страны хэдлайнера фестиваля Томаса Андерса. А концерт «Рок на все времена» пришлось перенести на 2021 год. Билеты будут действительны. Кстати, квитки на отмененные концерты можно будет обменять на любые другие с 11%-ной скидкой.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

У нас новый проект появился, который мы тоже анонсируем. Это концерт мастеров искусств Украины. У нас прекрасный проект появился – концерт мастеров искусств нашей Беларуси. У нас замечательный проект в рамках Союзного государства, с замечательным российским коллективом «Фонограф-Симфо-Джаз» Сергея Жилина.

Топовые концерты пройдут, по традиции, на сцене Летнего амфитеатра. Эта площадка каждый год не перестает удивлять обилием света и фееричными спецэффектами. Монтаж главной сцены в эти дни в самом разгаре. Впервые он проводится силами белорусских техников.

Алексей Одаренко, технический директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Впервые в этом году вместо плоского планшета сцены будет использован многоуровневый, многоярусный светодиодный пол высокого разрешения, со ступенями, что придаст, наверное, более емкую и более интересную картинку как для зрителей в зале, так и, соответственно, для телезрителей. Плюс к тому, опять же, впервые мы будем использовать различные кинетические устройства, которые создадут не только статичную картинку, которая делалась осветительными приборами или хорошей графикой, а еще и динамику.

Кстати, площадок под открытым небом в этом году станет больше. Второй по значимости будет абсолютно новая локация, где состоятся не менее яркие события «Славянского базара».