Николай Башко: «Патриотом ведь считается тот человек, который знает традиции своего народа»

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве подписали представители главного управления по образованию Миноблисполкома и Государственного музея истории белорусской литературы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Документ позволит более тесно взаимодействовать на тему патриотического воспитания молодежи и сохранения историко-культурного и литературного наследия. Планируется, что тематические встречи станут частью информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина». Также будут способствовать проведению ряда исследований. Запланированы диалоговые площадки, где примут участие писатели, научные сотрудники, мастера народного творчества. Итогом проекта станет подготовка и выпуск научных и методических материалов. Особое место отведут разработкам юных исследователей.

Сергей Усик, директор Государственного музея истории белорусской литературы:

Мы зможам, дзякуючы гэтаму пагадненню, удзельнічаць у навукова-практычных канферэнцыях, мы можам удзельнічаць у распрацоўцы пэўных тэматычных заняткаў для ўстаноў адукацыі, таксама арганизоўваць пэўныя конкурсы, анлайн-чытанні.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Патриотом ведь считается тот человек, который знает традиции своего народа, который знает глубинные движения внутри этого народа. Я думаю, нам этот проект должен очень сильно помочь. Если мы найдем сотни ребят, которым это будет интересно, я считаю, что проект будет реализован успешно.