Легендарная балерина Майя Плисецкая скончалась в Германии от сердечного приступа в возрасте 89 лет

Новости Германии. Печальная новость пришла из Германии. На 90 году жизни не стало легендарной балерины Майи Плисецкой. Соболезнования родным и близким народной артистки СССР направил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Уход из жизни великой Майи Михайловны, творчество которой воплотило целую культурную эпоху, стал невосполнимой утратой для российского и мирового искусства, – говориться в соболезновании.

Великая прима Большого театра скончалась от сердечного приступа. Она танцевала на сцене почти 60 лет. В историю мирового балета вошли ее ведущие партии из «Лебединого озера», «Каменного цветка» и «Спящей красавицы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.