Единственный Герой соцтруда Витебской области Евгений Червяков, отдавший железной дороге более 70 лет, отмечает юбилей

Новости Беларуси. За несколько дней до 70-летия Великой Победы юбилей отмечает Герой соцтруда Евгений Червяков. Единственный обладатель этого высокого звания из ныне живущих в Витебской области.

За плечами почетного железнодорожника Евгения Трофимовича больше трех миллионов километров. А на груди – многочисленные награды. Ведь начинал Червяков с помощника машиниста в лихие 40-е. Не единожды бывал на линии фронта, куда доставлял военные грузы, а оттуда забирал раненных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Червяков, ветеран Великой Отечественной войны:

Нас прикрывали, потому что от самолетов немецких отбоя не было. Специально охотились за поездами. Конечно, первая цель – это паровоз, движущая сила поезда. Нас и бомбили, нас и обстреливали, и козлы пробивали.

Несмотря на опасность, он оставался верным железной дороге. Поэтому и неудивительно, что Победа застала 20-летнего парня в пути – в Омской области.

Евгений Червяков, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда прибыли на станцию «Калачинская», мы там набирали воду, у дежурного по станции спросили, почему такие восторженные. Окончилась, говорит, война. Все – это День Победы.

Еще какое-то время Евгений Трофимович прослужил на севере, а в 1947 году уже вернулся в полуразрушенный Витебск. И снова – на железную дорогу. Почти три десятилетия он трудился по-стахановски. Показал отличные результаты восьмой пятилетки, не хуже сработал и в девятой, за что и получил звание Героя социалистического труда. И неудивительно, что узнал об этом тоже в пути.

Евгений Червяков, ветеран Великой Отечественной войны:

Вызывает по рации диспетчер: Червяков? Поздравляю тебя. – А с чем это вы меня поздравляете? – Как? Указ на тебя. Тебе присвоено звание героя соцтруда.

Ветеран и Герой соцтруда – единственный из ныне живущих в Витебской области. По самым скромным подсчетам, за свою жизнь этот легендарный человек перевез 25 миллионов тонн грузов, два миллиона пассажиров и собственными руками забросил в топку паровоза 60 тысяч тонн угля. А еще первым испытал новый на то время транспорт.

Геннадий Пиульский, председатель совета ветеранов локомотивного депо Витебска:

В феврале 1965 года прибыли два тепловоза серии Т3. В апреле мы повезли поезда двумя этими тепловозами на Полоцк. Первым повез тепловозом Червяков Евгений Трофимович. Эти два тепловоза – это самые первые тепловозы в грузовом движении Белорусской железной дороги.

В музее витебского локомотивного депо, где полвека трудился Червяков, к нему особое внимание. Ведь Евгений Трофимович – один из двух работников Героев соцтруда. Здесь не только его фотографии и статьи из советских газет, но даже прижизненный «памятник». Бюст Червякова – как напоминание всем последователям о том, как нужно жить и трудиться.